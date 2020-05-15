Прокуратура заинтересовалась выплатами медикам, работающим с больными КОВИД-19

Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации, размещенной в СМИ и сети Интернет, о нарушении прав медицинских работников, непосредственно работающих с больными новой коронавирусной инфекцией. Конкретно надзорное ведомство интересует, в полном ли объеме медикам перечислили обещанные ранее президентом стимулирующие выплаты.

Как раз накануне сам президент пояснил: «Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет» — цитирует главу государства «РИА Новости».

Напомним, спецнадбавки президент предложил установить 8 апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

Теперь орловской прокуратуре предстоит выяснить – как орловские чиновники соблюдают требования законодательства при начислении стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными новой коронавирусной инфекцией. Проверящие удостоверятся – дошла ли до людей фактическая выплата. При выявлении нарушений прав указанных граждан будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, — пояснили в пресс-службе прокуратуры.