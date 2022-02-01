Прокуратура заинтересовалась закупкой жилья для детей-сирот

Прокуратура Орловской области проверила, как соблюдаются в регионе жилищные права детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Было установлено, что в Орле в очереди на обеспечение жильем стоит более 300 сирот. Однако в 2021 году аукционы на закупку жилья в областном центре неоднократно признавались несостоявшимися. При этом муниципальным заказчиком были установлены фактически невыполнимые требования для потенциальных участников закупки. А именно значительно укрупнены лоты, что исключило возможность участия в закупке организаций, заинтересованных в представлении необходимого имущества, но не имеющих возможность поставить большое количество квартир.

Так, в рамках одного из аукционов одним лотом предполагалось приобрести для сирот 19 квартир, на других торгах предметом закупки являлось приобретение 43 жилых помещений. Несмотря на отсутствие заявок, администрация Орла не приняла должных мер к организации приобретения квартир для детей-сирот и лиц из их числа по рыночной стоимости. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, из-за неправомерного бездействия ответственных должностных лиц администрации Орла квартиры для обеспечения детей-сирот были приобретены только в конце финансового года в меньшем количестве, чем могло быть приобретено в начале и в течение года с учетом роста цен.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Орловской области направила в УФАС России по Орловской области поручение о проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства при организации проведения указанных закупок. Кроме того, результаты проверки с постановлением, вынесенным прокуратурой Советского района г. Орла в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, — отметили в прокуратуре.