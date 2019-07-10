Прокуратура закрыли доступ к 7 сайтам, где продавали «липовые» дипломы

Урицкая межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила интернет-ресурсы, на которых в свободном доступе были размещены объявления о продаже дипломов о высшем образовании, а также дипломов колледжей (техникумов) без прохождения обучения. Статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков. К таким документам относятся и дипломы об образовании.

Для исключения доступа к указанным интернет-ресурсам межрайонный прокурор обратился в суд. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Материалы проверки прокуратурой направлены в отдел полиции для проведения процессуальной проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования.