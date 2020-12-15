15 декабря 2020



Прокуратура занялась проверкой роста цен на продукты

Прокуратура Орловской области проводит проверку обоснованности роста цен на продовольственные товары. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в регионе отмечен рост цен на базовые продукты питания в среднем на 1,9%. В частности, значительно поднялись цены на сахар-песок (на 8,8%), масло подсолнечное (на 11,1%), яйца куриные (на 12,2%).

С учетом этого в целях защиты прав граждан прокуратурой с привлечением специалистов УФАС и профильного облдепартамента организована проверка исполнения законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования.

Как отметили в пресс-службе, в этом году по результатам ранее проведенных проверок в сфере торговли и ценообразования прокурорами уже внесено 25 актов реагирования.

 

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Опубликовано 15 Дек 2020 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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