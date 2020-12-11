11 декабря 2020



Прокуратура запретила мэрии убирать ярмарки с двух площадей

Прокуратура области приняла меры в защиту прав предпринимателей, торгующих на ярмарках выходного дня на площадях Жукова и Комсомольской в Орле. Поводом стало обращение предпринимателей, пришедших на личный прием к прокурору области. Людей волновал вопрос законности действий администрации Орла, упорно желающих закрыть и перенести на новое место две ярмарки. В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрацией Орла подготовлен проект плана размещения ярмарок на территории г. Орла на 2021 -2022 г.г.. В случае принятия этого документа предполагалось прекращение деятельности двух ярмарок выходного дня — на площадях Жукова и Комсомольской. При этом в ходе проведенной прокуратурой проверки не установлено объективных оснований для прекращения деятельности ярмарок на этих площадях.

По закону местные власти при организации ярмарок обязаны соблюдать права предпринимателей и не допускать фактов воспрепятствования их законной деятельности. В этой связи зампрокурора области Валерий Сергиенко объявил мэру Орла Юрию Парахину предостережение о недопустимости нарушений закона.

Кроме того, установлено, что при подготовке спорного правового акта администрацией города допущены нарушения антикоррупционного законодательства, выразившиеся в непринятии мэром Орла своевременных мер по предотвращению или урегулированию возможного конфликта интересов. По указанным фактам прокурором Советского района Орла внесено представление в адрес председателя орловского горсовета.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

 

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Опубликовано 11 Дек 2020 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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