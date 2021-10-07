Прокуратура защитила права ребенка-инвалида

Сотрудники прокуратуры восстановили права ребенка-инвалида на получение жизненно необходимого лекарства.

Прокуратура Болховского района Орловской области провела проверку по вопросу ненадлежащего обеспечения несовершеннолетнего лекарственным препаратом.

Установлено, что ребенок имеет инвалидность и состоит на соответствующем учете в районном учреждении здравоохранения.

В марте 2020 г. лечащим врачом несовершеннолетнему назначено постоянное применение жизненно необходимого лекарственного препарата в определенном количестве.

В нарушение требований законодательства мальчик в полном объеме лекарством не обеспечивался, часть рецептов оставалась на отсроченном обеспечении.

В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить его жизненно необходимым лекарством в соответствии с назначенной схемой лечения.

Советским районным судом г. Орла требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.

Всего в истекшем периоде 2021 года по мерам реагирования прокуратуры обеспечены лекарственной помощью более 200 детей, сообщает прокуратура Орловской области.