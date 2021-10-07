Прокуратура защитила права ребенка-инвалида
Сотрудники прокуратуры восстановили права ребенка-инвалида на получение жизненно необходимого лекарства.
Прокуратура Болховского района Орловской области провела проверку по вопросу ненадлежащего обеспечения несовершеннолетнего лекарственным препаратом.
Установлено, что ребенок имеет инвалидность и состоит на соответствующем учете в районном учреждении здравоохранения.
В марте 2020 г. лечащим врачом несовершеннолетнему назначено постоянное применение жизненно необходимого лекарственного препарата в определенном количестве.
В нарушение требований законодательства мальчик в полном объеме лекарством не обеспечивался, часть рецептов оставалась на отсроченном обеспечении.
В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить его жизненно необходимым лекарством в соответствии с назначенной схемой лечения.
Советским районным судом г. Орла требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.
Всего в истекшем периоде 2021 года по мерам реагирования прокуратуры обеспечены лекарственной помощью более 200 детей, сообщает прокуратура Орловской области.