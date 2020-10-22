Прокуратура защитила жилищные права граждан, проживавших в аварийном доме в п. Нарышкино

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению жителей поселка Нарышкино о нарушении их жилищных прав в связи с вынужденным проживанием в аварийном доме.

Установлено, что три семьи (шесть человек) проживают в квартирах дома по ул. Чапаева, принадлежащих им на праве собственности. Строение в 2015 г. признано аварийным и подлежащим сносу в связи с фактическим износом его конструкций и существующей угрозой обрушения.

По распоряжению администрации пгт Нарышкино жильцы аварийного дома подлежали отселению до 30 июня 2017 г. Однако меры по выкупу жилых помещений в аварийном доме органами местного самоуправления поселка не приняты.

Прокуратура в интересах граждан направила в суд исковое заявление к администрации муниципального образования о выплате денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В связи с тем, что с гражданами своевременно не были заключены соглашения о выкупной стоимости жилых помещений, прокурор области объявил главе администрации поселка предостережение.

В настоящее время три семьи получили денежные средства в счет возмещения стоимости изымаемого жилья, которые будут ими направлены на улучшение жилищных условий, информирует прокуратура Орловской области.