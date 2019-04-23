23 апреля 2019



Прокуратура заставила администрацию Болхова осветить тротуары и сделать ливневку

Прокуратура Болховского района выявила, что на территории Болхова в вечернее время отсутствует освещение на тротуарах у частных жилых домов по пер. 1-ый Ленинский, 2-й Ленинский, ул. Ключикова, ул. Фрунзе, ул. Апухтина. Кроме того, администрацией Болхова не приняты меры к централизованному отводу сточных вод, что приводит к скоплению талой и дождевой воды на ул.Апухтина.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, чтобы горадминистрация организовала освещение и отведение ливневых и талых вод. Болховским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После этого городские чиновники попытались обжаловать это решение, но судом апелляционной инстанции решение районного суда оставлено без изменения, в настоящее время оно вступило в законную силу.

 

Деньги пенсионерки из Орловской области достались мошеннику из Новосибирска
Иногородние налетчики убили жителя Орла
Орловский завод «Дормаш» ограничат в электроснабжении
Опубликовано 23 Апр 2019 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"