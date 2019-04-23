Прокуратура заставила администрацию Болхова осветить тротуары и сделать ливневку

Прокуратура Болховского района выявила, что на территории Болхова в вечернее время отсутствует освещение на тротуарах у частных жилых домов по пер. 1-ый Ленинский, 2-й Ленинский, ул. Ключикова, ул. Фрунзе, ул. Апухтина. Кроме того, администрацией Болхова не приняты меры к централизованному отводу сточных вод, что приводит к скоплению талой и дождевой воды на ул.Апухтина.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, чтобы горадминистрация организовала освещение и отведение ливневых и талых вод. Болховским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После этого городские чиновники попытались обжаловать это решение, но судом апелляционной инстанции решение районного суда оставлено без изменения, в настоящее время оно вступило в законную силу.