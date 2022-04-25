Прокуратура заставила фонд капремонта ремонтировать крышу многоквартирного дома в Ливнах

Ливенская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ при организации работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома №105 по ул. Дзержинского г. Ливны.

Установлено, что многоквартирный дом был включен в программу капитального ремонта общего имущества на 2021-2023 гг. Однако из-за неисполнения администрацией г. Ливны требования о предоставлении подтверждающей документации, был исключен из программы.

При этом комиссией выявлены многочисленные недостатки и дефекты кровельного покрытия дома, требующие проведения капитального ремонта.

В целях восстановления прав жителей прокуратура направила в суд иск об обязании некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» провести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №105 по ул. Дзержинского г. Ливны.

Судом требования ведомства удовлетворены.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.