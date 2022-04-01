1 апреля 2022



Прокуратура заставила город погасить еще более 100 миллионов рублей долга

Прокуратура добилась погашения задолженности по уже исполненным муниципальным контрактам на сумму 115 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратуру заинтересовала своевременность оплаты муниципальными заказчиками своих обязательств по уже исполненным контрактам. Было установлено, что администрацией города Орла и подведомственными бюджетными учреждениями с хозяйствующими субъектами заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству территории, содержанию муниципального имущества, поставку продуктов питания в образовательные организации. Предприниматели исполнили обязательства, однако оплату в установленный срок не получили.

Прокуратура внесла мэру г. Орла представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения разблокированы счета 124 образовательных учреждений, погашена задолженность на сумму более 115 млн. рублей, восстановлены права 30 хозяйствующих субъектов. Всего по требованию прокуратуры только с начала 22 года предпринимателям выплачено 164 млн. рублей задолженности по исполненным контрактам, заключенных для обеспечения муниципальных нужд.

 

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Опубликовано 01 Апр 2022 в 18:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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