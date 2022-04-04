Прокуратура заставила «инновационное» предприятие выплатить работникам зарплаты

Органами прокуратуры области по обращениям граждан проведена проверка в сфере оплаты труда в ООО «Инновационный испытательный центр».

Установлено, что в организации имеется задолженность по выплате заработной платы за февраль 2022 года и расчетам при увольнении перед 120 работниками в размере 3 732 865, 64 руб.

По фактам нарушений трудовых прав граждан Мценским межрайонным прокурором внесено представление в адрес руководителя общества, а также возбуждено три дела об административных правонарушениях (нарушения при оформлении трудового договора и невыплата в установленный срок заработной платы).

Прокурором объявлено предостережение руководителю организации о недопустимости нарушений трудового законодательства.

В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате и расчетам при увольнениях погашены, трудовые права граждан восстановлены в полном объеме, информирует прокуратура области.