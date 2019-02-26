Прокуратура заставила районные власти обезопасить плотину

Орловская природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила опасную плотину в деревне Покровское Троснянского района. Декларация безопасности гидротехнического сооружения отсутствует, соответствующие сведения не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений, не определена эксплуатирующая организация ГТС, меры по безопасности и предотвращению аварии на гидротехническом сооружении не разрабатываются и не реализуются, — выяснили проверяющие. Для решения вопроса потребовалось обращаться в суд. Решением суда на администрацию Троснянского сельского поселения возложены соответствующие обязанности по приведению документов и самой плотины в безопасность.