Прокуратура заставит власти Орла, Ливен и Мценска платить взносы за капремонт

В ходе проверки публикаций в СМИ прокуратура установила, что администрация Орла имеет задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере 10 млн 199 тысяч рублей. Аналогичная ситуация выявилась и в Болхове, где муниципальное образование задолжало по взносам на капремонт муниципального жилья 151 тысячу рублей — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В тренде оказались и власти Ливен, накопившие долгов по взносам за капремонт на 2 млн 807 тыс. рублей. В итоге главам трех администраций было внесено представление, а рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.

 

С 1 июля в Орловской области тарифы на электроэнергию вырастут на 13,6%
В Орле пройдет парусная регата
Названы лучшие детские сады Орловской области
Опубликовано 28 Фев 2017 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 46

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"