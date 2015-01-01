Прокуратура заставит власти Орла, Ливен и Мценска платить взносы за капремонт

В ходе проверки публикаций в СМИ прокуратура установила, что администрация Орла имеет задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере 10 млн 199 тысяч рублей. Аналогичная ситуация выявилась и в Болхове, где муниципальное образование задолжало по взносам на капремонт муниципального жилья 151 тысячу рублей — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В тренде оказались и власти Ливен, накопившие долгов по взносам за капремонт на 2 млн 807 тыс. рублей. В итоге главам трех администраций было внесено представление, а рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.