Прокуратуры организовали горячую линию по вопросам защиты прав детей-инвалидов в Орловской области

По распоряжению прокурора Орловской области Владислава Малкина с 1 апреля 2021 в органах прокуратуры организована горячая линия по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием.

Информацию о нарушениях прав детей в данной сфере можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;

8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 — дежурный прокурор прокуратуры области.

Результаты работы горячей линии и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области, информирует пресс-служба надзорного ведомства.