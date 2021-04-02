2 апреля 2021



Прокуратуры организовали горячую линию по вопросам защиты прав детей-инвалидов в Орловской области

По распоряжению прокурора Орловской области Владислава Малкина с 1 апреля 2021 в органах прокуратуры организована горячая линия по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием.

Информацию о нарушениях прав детей в данной сфере можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;

8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 — дежурный прокурор прокуратуры области.

Результаты работы горячей линии и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 02 Апр 2021 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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