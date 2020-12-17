Прокурор Малкин поставил на место орловских «мусорщиков»

Вчера вечером пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что прокурор области Владислав Малкин выехал на мусоросортировочную станцию АО «ЭкоСити». Поводом для визита стали многочисленные публикации в СМИ о нарушениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

По итогам выезда прокурор Орловской области провел оперативное совещание, на котором обсуждалось состояние законности в сфере обращения с отходами.

Так, 11 декабря 2020 года приостановлена работа мусоросортировочной станции, при этом должностными лицами уполномоченных органов области надлежащие меры к урегулированию и стабилизации ситуации в сфере обращения с отходами своевременно не приняты.

Прокурор Орловской области объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям АО «Корпорация развития Орловской области – управляющей организации ООО «УК «Зеленая роща» и АО «ЭкоСити».

По поручению прокурора области внесены представления в адрес заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры и генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области – управляющей организации ООО «УК «Зеленая роща».

Прокурор области потребовал от уполномоченных должностных лиц скорректировать работу и принять меры по обеспечению законности в этой сфере.

Кроме того, на оперативном совещании прокурор области отметил, что в производстве следственных органов находится уголовное дело по фактам хищения денежных средств при оплате работ по вывозу ТКО. Владислав Малкин потребовал принять меры к активизации его расследования и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

В результате вмешательства прокуратуры мусоросортировочная станция возобновила работу.