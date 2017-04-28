Прокурор области внес представление начальнику УМВД России по г. Орлу

В связи с выходом видеосюжета на телеканале ВГТРК «Орел» о продаже жителям г. Орла прибора «Спасатель», который является универсальным детектором загрязнения воздуха, под видом прибора, определяющего утечку газа, по поручению прокурора области И.В. Полуэктова прокуратурой Советского района проведена проверка.

Установлено, что торговые представители, действующие от имени ИП Митьковой В.Н., представляются сотрудниками ГК «Газ-Контроль-Орел», сообщают гражданам недостоверную информацию о необходимости приобретения указанного прибора якобы в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ.

Прибор «Спасатель» реализуется по цене 4 тыс. 900 руб., в то время как его рыночная стоимость не превышает 1 тыс. 500 руб.

В период с  23 января по 10 апреля 2017 года в УМВД России по г. Орлу поступило 32 заявления по факту продажи детектора загрязнения воздуха «Спасатель» под видом прибора, определяющего утечку газа.

По результатам проведенных по заявлениям граждан проверок сотрудниками полиции необоснованно вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

Прокурор Советского района г. Орла отменил незаконные постановления, в настоящее время материалы направлены для  проведения дополнительной проверки.

В связи с выявленными нарушениям уголовно-процессуального законодательства прокурор внес начальнику УМВД России по г. Орлу представление, рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, материалы проверки, проведенной прокуратурой,  направлены в Управление Роспотребнадзора Орловской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), информирует прокуратура Орловской области.

 

Заммэра Дмитровска оштрафовали за невнимание к обращениям граждан
В Орле завершается отопительный сезон
В Орловской области весеннее половодье прошло без ЧС
Опубликовано 18 мая 2017 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 81

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"