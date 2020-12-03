3 декабря 2020



Прокурор области встретился с бывшими работниками завода «Дормаш»

2 декабря прокурор Орловской области Владислав Малкин встретился с бывшими работниками завода «Дормаш», перед которыми до сих пор не погашена задолженность по заработной плате.

Прокурор области ответил на вопросы граждан, принял обращения, разъяснил положения действующего законодательства, дал дополнительные поручения о проведении проверок.

Как сообщает прокуратура области, в ноябре текущего года Управлением Росреестра по Орловской области в отношении конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш»  возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Кроме того, в производстве следственных органов СУ УМВД России по Орловской области находится уголовное дело, возбужденное в связи с реализацией имущества ЗАО «Дормаш» по заведомо низкой цене.

В ноябре обеспечено предъявление обвинения конкурсному управляющему ЗАО «Дормаш» по 3 эпизодам по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата, совершенная в особо крупном размере). Уголовное дело находится на контроле органов прокуратуры.

 

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Опубликовано 03 Дек 2020 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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