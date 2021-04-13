Прокурор области заинтересовался строительством физкультурного комплекса в лагере «Ветерок»

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен государственный контракт с ООО «Регион Спорт Строй» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».

С целью проверки соблюдения законности при проведении строительных работ прокурор Орловской области Владислав Малкин выехал на место расположения объекта.

Прокурор области обратил внимание на то, что объект имеет строительную готовность порядка 90%, имеются отдельные виды незавершенных работ. Вместе с тем, в декабре 2020 года сотрудниками КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписаны документы о приемке работ, содержащие сведения о выполнении работ в полном объеме.

При этом объект до настоящего времени в эксплуатацию не введен, разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию не утверждены.

По результатам выезда главой регионального надзорного ведомства даны отдельные поручения, назначены проверки.

Ход и результаты исполнения поручений прокурора области поставлены на контроль, информирует пресс-служба ведомства.