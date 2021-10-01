1 октября 2021



Прокурор опять добился, чтобы чиновники выдали лекарства инвалиду

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на льготное лекарственное обеспечение. Было установлено, что заявитель в связи с имеющимся у него заболеванием состоит на диспансерном учете в «Поликлинике №1». По действующему законодательству он имеет право на бесплатное получение лекарственного препарата.

Однако в нарушение установленных требований в полном объеме необходимым препаратом мужчина обеспечен не был. В связи с необходимостью непрерывного приема лекарственного препарата мужчина был вынужден приобретать его самостоятельно. За 2018-2020 г. на препарат, положенный ему бесплатно, он потратил более 470 тысяч рублей собственных средств. В целях восстановления прав заявителя прокурор Железнодорожного района обратился в суд с иском о взыскании с облдепартамента здравоохранения средств, затраченных на приобретение лекарства. Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

 

12 августа в Орле пройдет фестиваль паркура
100-летний юбилей отметила орловчанка Варвара Золотова
Прокурор Малкин поставил на место орловских «мусорщиков»
Опубликовано 01 Окт 2021 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 67

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"