Прокурор опять добился, чтобы чиновники выдали лекарства инвалиду

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на льготное лекарственное обеспечение. Было установлено, что заявитель в связи с имеющимся у него заболеванием состоит на диспансерном учете в «Поликлинике №1». По действующему законодательству он имеет право на бесплатное получение лекарственного препарата.

Однако в нарушение установленных требований в полном объеме необходимым препаратом мужчина обеспечен не был. В связи с необходимостью непрерывного приема лекарственного препарата мужчина был вынужден приобретать его самостоятельно. За 2018-2020 г. на препарат, положенный ему бесплатно, он потратил более 470 тысяч рублей собственных средств. В целях восстановления прав заявителя прокурор Железнодорожного района обратился в суд с иском о взыскании с облдепартамента здравоохранения средств, затраченных на приобретение лекарства. Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.