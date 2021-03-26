26 марта 2021



Прокурор Орловской области пресёк волокиту в расследовании тяжкого преступления

Приняты меры по восстановлению нарушенных прав потерпевшего по уголовному делу о тяжком преступлении после обращения, поступившего на личном приеме у прокурора Орловской области Владислава Малкина.

Как сообщает прокуратура области, личный прием граждан состоялся вчера.

Гражданин пожаловался на ненадлежащее расследование уголовного дела, по которому он является потерпевшим, волокиту и отсутствие в течение длительного времени законного процессуального решения. Органы прокуратуры незамедлительно приняли меры по восстановлению нарушенных прав заявителя на доступ к правосудию.

Установлено, что в производстве СО ОП №2 СУ УМВД России по г. Орлу с 2019 года находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ по факту открытого хищения имущества с применением насилия.

В результате комплекса принятых по поручению прокурора области мер расследование по уголовному делу активизировано. Проведены дополнительные следственные и процессуальные действия, один из подозреваемых задержан.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокурора области.

 

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Опубликовано 26 Мар 2021 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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