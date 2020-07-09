Прокурор Орловской области Владислав Малкин официально приступил к работе и назвал приоритетные задачи прокуратуры

Как сообщает официальный Портал Орловской области, сегодня новый прокурор области Владислав Малкин встретился с губернатором Андреем Клычковым. Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе — начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Шляпужников, представляя прокурора, отметил:

«Приказом Генерального прокурора РФ Владислав Александрович Малкин назначен прокурором Орловской области. С сегодняшнего дня он официально приступил к работе. Владислав Александрович — опытный руководитель, не сомневаюсь, что он справиться со всеми задачами, возложенными на него», — отметил Сергей Шляпужников.

Среди приоритетных задач областной прокуратуры помимо борьбы с преступностью Владислав Малкин назвал вопросы своевременной выплаты заработной платы, денежных выплат медицинским и социальным работникам, работающим с больными коронавирусом, защита прав граждан в сфере ЖКХ, защита прав участников долевого строительства.