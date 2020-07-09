9 июля 2020



Прокурор Орловской области Владислав Малкин официально приступил к работе и назвал приоритетные задачи прокуратуры

Как сообщает официальный Портал Орловской области, сегодня новый прокурор области Владислав Малкин встретился с губернатором Андреем Клычковым. Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе — начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Шляпужников, представляя прокурора, отметил:

«Приказом Генерального прокурора РФ Владислав Александрович Малкин назначен прокурором Орловской области. С сегодняшнего дня он официально приступил к работе. Владислав Александрович — опытный руководитель, не сомневаюсь, что он справиться со всеми задачами, возложенными на него», — отметил Сергей Шляпужников.

Среди приоритетных задач областной прокуратуры помимо борьбы с преступностью Владислав Малкин назвал вопросы своевременной выплаты заработной платы, денежных выплат медицинским и социальным работникам, работающим с больными коронавирусом, защита прав граждан в сфере ЖКХ, защита прав участников долевого строительства.

 

В монете останемся мы
В Орле нашли поджигателя автомобилей
Администрация Орла озвучила итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий
Опубликовано 09 Июл 2020 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"