Прокурор Орловской области вновь выезжал в село Казарь, где пропала девятилетняя девочка

Вчера прокурор Орловской области Владислав Малкин выехал в Залегощенский район для заслушивания хода расследования уголовного дела, возбужденного в связи с безвестным исчезновением малолетнего ребёнка, координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

На контроле прокуратуры Орловской области находится вопрос установления местонахождения Виктории Гнедовой, 2012 года рождения, которая 18 июня 2021 г. ушла из дома в с. Казарь Залегощенского района и не вернулась.

После поступления сообщения о безвестном исчезновении ребёнка прокурор Орловской области Владислав Малкин незамедлительно выехал по месту жительства пропавшей для координации действий правоохранительных органов. По поручению прокурора области был оперативно развернут комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

Поскольку в ходе предварительной проверки не было установлено объективных причин для отсутствия несовершеннолетней, органами СУ СК России по Орловской области было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

За ходом расследования уголовного дела установлен контроль прокуратуры.

До настоящего времени местонахождение ребёнка не установлено.

23 июня 2021 г. прокурор области выехал в с. Казарь для заслушивания хода расследования уголовного дела и координации действий правоохранительных органов.

В оперативном межведомственном совещании приняли участие и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области Виталий Чванов, заместитель начальника УМВД России по Орловской области Виталий Власов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области Игорь Баранов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Гладков, руководители территориальных подразделений полиции, представители поисковых отрядов, работники прокуратуры.

На совещании обсуждены основные версии произошедшего, разработан план конкретных мероприятий по установлению всех обстоятельств и местонахождения девочки.

Участники совещания выработали дополнительные меры по повышению эффективности взаимодействия всех ведомств, поисковиков и волонтеров.

Ход расследования уголовного дела и поисковых работ остаётся на контроле прокуратуры.