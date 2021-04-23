Прокурор Орловской области выступил в суде с требованием защитить права ребенка-инвалида

В Советском районном суде г. Орла с участием прокурора Орловской области Владислава Малкина рассмотрено гражданское дело по иску прокуратуры к департаменту здравоохранения Орловской области об обеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом.

Так, прокуратурой области проведена проверка по факту необеспечения ребенка-инвалида необходимым лекарством.

В суде глава регионального надзорного ведомства отметил, что ребенок в связи с заболеванием имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако в нарушение требований законодательства необходимый ему лекарственный препарат своевременно не предоставлялся. Рецепты на получение льготного лекарства неоднократно находились на отсроченном обеспечении.

В целях защиты прав ребенка-инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании департамента здравоохранения Орловской области обеспечить ребенка необходимым лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены препарата лечащим врачом.

С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств прокурор области заявил требования о компенсации ребенку и его матери морального вреда, причиненного вследствие несвоевременного лекарственного обеспечения.

Судом требования прокуратуры удовлетворены.

Решение районного суда обращено к немедленному исполнению.

22 апреля состоялось еще два судебных решения об удовлетворении аналогичных требований прокуроров в защиту прав детей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.