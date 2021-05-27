27 мая 2021



Прокурор Орловской области выявил нарушения в шаховской женской колонии

Прокурор Орловской области Владислав Малкин проверил соблюдение законодательства в исправительной колонии для женщин в п. Шахово.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки прокурор дал правовую оценку состоянию законности в учреждении при исполнении наказания.

Проверкой выявлены нарушения требований законодательства о материально — бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, факты нарушения режима отбывания наказания, ненадлежащего проведения воспитательной работы, непринятия администрацией учреждения эффективных мер для предупреждения конфликтов между осуждёнными.

Прокурор области провел личный приём женщин, отбывающих наказание, по всем проступившим вопросам дал разъяснения, назначил проверки.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор области внес представление в адрес начальника УФСИН России по Орловской области.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.

 

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Опубликовано 27 мая 2021 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 55

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