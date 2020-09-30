Прокурор побывал на «Титанике»

№36 (615) от 30 сентября 2020 г.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин вплотную занялся печально известным орловским Титаником. Точнее, уголовными делами о хищениях на строительстве многопрофильного медицинского центра, которые расследуются далеко не первый год – и, увы, пока безрезультатно.

В понедельник пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщила, что «с целью проверки состояния объекта незавершенного строительства — многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы прокурор области выехал на место его нахождения…

Прокурор области обратил внимание, что расследование уголовных дел, возбуждённых по фактам хищений при строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, носит длительный характер.

(Здесь необходимо пояснить, что ранее экс-руководитель СУ СКР по Орловской области Анатолий Щуров сообщал, что в Следственный комитет дело о хищениях на «Титанике» поступило без улик и доказательств, которые якобы были кем-то потеряны. – Прим. ред.).

С целью активизации их расследования по поручению прокурора области были приняты дополнительные меры координационного и надзорного характера. Их результатом стало задержание одного из подозреваемых по уголовному делу — генерального директора подрядной организации ЗАО «Союзинформ» и предъявление ему обвинения. Следствием он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время судом ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу».

Ранее прокуратура сообщала, что стоимость работ, выполненных на строительстве «Титаника» ЗАО «Союзинформ», была завышена: фактически не выполнены работы на сумму более 230 млн рублей, которые тем не менее были перечислены подрядчику.

В понедельник же стало известно и о втором фигуранте. Как проинформировали в прокуратуре, были проведены дополнительные следственные действия, результатом которых стало предъявление обвинения бывшему генеральному директору АО «АИЖК Орловской области», занимавшему эту должность в период с июля 2015 по август 2016 года (речь идет о Сергее Кочергине. – Прим. ред.). Он обвиняется в хищении через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн рублей, выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра.

Также он обвиняется в хищении мошенническим путем денежных средств граждан – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома №83 по ул. Панчука в г. Орле в общей сумме более 93 млн рублей.

Всего бывшему генеральному директору АО «АИЖК Орловской области» предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Добавим также, что ранее Владислав Малкин обратил внимание на необходимость правовой оценки действий должностных лиц органов власти, в чьи должностные обязанности входил контроль за расходованием бюджетных средств. Полагаем, к таким должностным лицам без сомнения можно отнести нынешнего главу Орловского района Юрия Парахина, который курировал стройку «Титаника» в бытность заместителем губернатора Козлова, и нынешнего руководителя профильного департамента строительства и ЖКХ, подсудимого Дениса Блохина, который занимался тем же самым уже при губернаторе Потомском.

(Фото с официального сайта прокуратуры Орловской области и сайта «Орлец»)

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Если вдуматься в заявление бывшего начальника Следственного управления Следственного комитета по Орловской области Щурова Анатолия Петровича о том, что дело по хищениям на строительстве «Титаника» в его ведомство пришло без улик и доказательств, то сразу, неминуемо, возникает уместный вопрос: а кто и куда дел эти улики и доказательства, почему, если их «кто-то потерял», срочно не провели служебное расследование факту их утраты? До настоящего времени, на мой взгляд, расследование дел по «Титанику» всячески тормозилось. Сотрудники правоохранительных органов упорно не хотели замечать фактов, о которых еще несколько лет назад писала газета «Орловская среда» и другие СМИ. Может быть, потому, что в этих публикациях фигурировали имена высокопоставленных чиновников из окружения экс-губернаторов Козлова и Потомского? Кстати, один из этих губернаторских приближенных, отвечавших за строительство «Титаника», при котором подрядчику перечислили более 200 миллионов рублей за невыполненные работы, сегодня, как говорят, претендует на пост мэра Орла…

Не случайно прокурор Орловской области дал поручение проверить на причастность к хищениям чиновников, курировавших объект. Потому что вряд ли без их покровительства могло твориться то, о чем писала пресса, о чем сообщали рабочие, строившие «Титаник», которым не выплачивали зарплату. Вспомним хотя бы, как во времена Вадима Потомского руководитель фирмы-подрядчика Илья Дисман до такой степени, не побоюсь этого слова, обнаглел, видимо, чувствуя свою безнаказанность, что принял на работу дочь Потомского, которая ни одного дня не появилась на работе, а ведь ей по документам ставили отработанные полные рабочие дни и исправно начисляли и платили зарплату! Разве это не признак коррупции? И думаю, если следствие действительно будет объективным и непредвзятым, то таких фактов можно выявить не один и не два.

Очень надеюсь, что сейчас, когда делом заинтересовался прокурор области Владислав Александрович Малкин, расследование примет совершенно другой оборот, и правоохранительные органы привлекут виновных к ответственности, и они предстанут перед судом за хищения бюджетных средств, предназначенных для строительства нового корпуса областной больницы.