Прокурора Малкина сменит прокурор Тимошин

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

11 февраля Совет Федерации одобрил представленную Президентом РФ кандидатуру Владислава Малкина на должность прокурора Владимирской области. На том же заседании сенаторы проголосовали за назначение прокурором Орловской области Алексей Тимошина, который на сегодняшний является первым заместителем прокурора региона.

Итак, как ни печально, но прокурор Владислав Малкин все же покинет Орловскую область – теперь это уже вопрос времени. Прокуратуру Орловской области он возглавлял менее двух лет, но за это время успел сделать так много, что жители области искренне жалеют о его переводе в другой регион. Мы не станем перечислять всех заслуг Владислава Малкина как руководителя региональной прокуратуры – о них «Орловская среда» писала неоднократно. Мы вспомним лишь, как год назад, в январе 2021-го, на своей первой пресс-конференции прокурор Малкин, который к тому времени проработал в регионе всего полгода, ответил на вопрос журналистов, что ему наиболее запомнилось за этот небольшой период.

– Запомнились дети из Болховского дома-интерната, которые остались без родителей, у них тяжелейшие заболевания, а какой-то чиновник «забыл» им предоставить квартиры – на протяжении трех лет им не предоставляли жилье. Запомнились жители дома в Урицком районе, который домом назвать нельзя. Там дети не могли ночевать из-за того, что крысы бегали. Запомнилась мать троих детей, у которой один ребенок-инвалид, и она должна поднимать его на девятый этаж в служебную квартиру из-за того, что какой-то застройщик посчитал для себя возможным сдвинуть сроки строительства дома и не достроить его. И только когда ему сказали, что он будет сидеть в тюрьме, он сдал его в эксплуатацию. Запоминается практически все, и, если мы будем работать еще более оперативно и наступательно, запомнится еще многое. Важно, чтобы должностные лица, из-за которых люди оказываются в подобных ситуациях, запомнили организацию, которую я представляю, — ответил тогда Владислав Малкин со свойственной ему прямотой.

Уверены, организацию, которую представляет Владислав Малкин – пока еще в Орловской области, эти самые должностные лица запомнят надолго. Мы же запомнили Владислава Малкина как прокурора, который не только честно, добросовестно и профессионально выполнял свои обязанности, но и за каждой проблемой видел конкретного маленького человека – ребенка-сироту, инвалида, обманутого дольщика, рабочего, оставшегося без зарплаты, многодетную мать… И помогал всем этим людям не только восстанавливать их нарушенные права, но и не впадать в отчаяние и не терять веры в закон и справедливость. Спасибо ему за это!

Тимошин Алексей Николаевич

Советник юстиции

Родился в 1983 году в с. Жидкое Хотынецкого района Орловской области.

В 2005 году окончил юридический факультет Орловского государственного технического университета. С июля 2004 года в течение 10 лет работал в должностях помощника судьи Советского районного суда г. Орла, помощника председателя Орловского областного суда, судьи Урицкого районного суда, судьи Орловского областного суда.

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2014 года, в течение года — в органах прокуратуры Орловской области в должностях заместителя прокурора Железнодорожного района г. Орла, старшего помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. С сентября 2015 года — в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации в должностях прокурора, старшего прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

В ноябре 2020 года назначен на должность первого заместителя прокурора Орловской области.

Награжден Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.