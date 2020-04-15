Прокурорские истории: очевидные и невероятные

О чем рассказывает следствию бывший гособвинитель

№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

Потерпевшие по громкому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является бывший старший прокурор отдела уголовно-судебных дел прокуратуры Орловской области Елена Черникова, считают, что данное дело должны расследовать не орловские следователи, а их московские коллеги. По мнению пострадавших граждан, расследование ведется необъективно. Следственные же органы уверены в обратном и убеждают граждан в том, что все их действия – объективные, планомерные и наступательные.

Об этой невероятной истории мы подробно рассказали в одном из предыдущих выпусков «Орловской среды» («Очевидное невероятное», №8 (587) от 4 марта 2020 г.). Напомним, в феврале 2020 г. Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении бывшего сотрудника областной прокуратуры Елены Черниковой, известной многим орловчанам по громким судебным процессам, где она выступала в качестве гособвинителя (в их числе дело об убийстве Андрея Уварова и Владимира Соболева, по которому признан виновным Владимир Мухин, так называемое дело братьев Будаговых, избивших гражданина и также признанных виновными, дело участковой Натальи Башкатовой, из-за халатности которой была убита орловчанка Яна Савчук (вынесен обвинительный приговор)).

Сама же Черникова теперь подозревается в том, что «путем обмана и злоупотребления доверием» получила в долг от нескольких граждан крупные суммы денег (в общей сложности 5 миллионов 800 тысяч рублей), которые не собиралась возвращать. Надо сказать, что в начале марта эти самые обманутые граждане направили руководству СУ СКР по Орловской области коллективное обращение, в котором выдвинули целый ряд претензий к следствию.

В частности, четверо потерпевших указали на то, что в постановлении о возбуждении уголовного дела не были отражены сведения о должностном положении Черниковой, что ей не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также посчитали необоснованным назначение судебно-психиатрической экспертизы (граждане заподозрили, что по ее результатам Черникова может избежать уголовной ответственности) и потребовали отвода следователя, мотивируя это тем, что та была знакома с Черниковой в период работы последней в прокуратуре Орловской области.

Как следует из ответа заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Орловской области Д. Орлова, обращение граждан в Следственном управлении рассмотрели и сочли их доводы, мягко говоря, несостоятельными, констатировав, что «расследование ведется объективно, планомерно и наступательно в целях установления всех обстоятельств произошедшего».

В частности, господин Орлов сообщил заявителям, что, во-первых, сведения о трудовой деятельности подозреваемой, не отраженные в постановлении о возбуждении дела, тем не менее «истребованы и будут исследованы в ходе расследования». Во-вторых, амбулаторная психиатрическая экспертиза назначена в строгом соответствии с нормами права и имеет под собой основания: следствию необходимо исследовать возможное влияние полученной травмы на психическое состояние подозреваемой (напомним, как сообщила на следствии сама Черникова, 20 января 2020 года она упала с лестницы, ударилась головой, потеряла сознание и пришла в себя лишь спустя двое суток). В-третьих, следователи, в отличие от потерпевших, не считают, что подозреваемая, обладающая набором специальных знаний и многолетним опытом работы в прокуратуре, может как-то повлиять на результаты экспертизы, так что и этот довод граждан отметается.

Что же касается избрания меры пресечения, то, по мнению следствия, достаточных оснований для заключения Черниковой под стражу нет. Зато есть основания для того, чтобы бывшая прокурор оставалась на свободе. И главное из этих оснований то, что Черникова «принимает меры к возврату денежных средств потерпевшим». Беда только в том, что не все потерпевшие об этом знают. Например, четверо пострадавших граждан, которые направляли коллективное обращение в СУ СКР по Орловской области, утверждают, что Черникова не только не вернула им ни копейки из взятых «взаймы» весьма крупных сумм, но даже не предприняла ни одной попытки выйти с ними связь, не говоря уже о каком-либо продуктивном диалоге.

Зато, как мы понимаем, весьма продуктивный диалог госпожа Черникова ведет со следователем, уверяя следствие, что имеет твердое намерение расплатиться по долгам. Правда, осуществить это намерение мешает целый обстоятельств. В частности, бывший прокурор заявила, что собирается трудоустроиться, но в Орле очень сложно найти работу по специальности, а после публикации в прессе статьи о возбуждении в отношении нее уголовного дела стало еще сложнее. При всем при том госпожа Черникова, по ее уверениям, имеет возможность трудоустройства в Москве, но опять же мешает уголовное дело: из-за него она не может покидать Орел на длительное время. Тем не менее экс-прокурор делает все возможное: постоянно ходит на собеседования, ищет работу – и не только ее. Еще госпожа Черникова ищет человека. Этот человек, по ее словам, должен ей 4 миллиона рублей, и как только ей удастся с ним связаться и вернуть одолженные этому гражданину деньги, она начнет гасить свои долги. Правда, и здесь есть одна досадная помеха: найти этого гражданина никак не удается. Никаких данных об этом гражданине Черникова следствию не сообщает, говорит только, что живет он в другом городе, а остальное обещает рассказать позднее… Что характерно, следствие, как мы понимаем, к этим обещаниям относится всерьез. Тем более, что госпожа Черникова рассказала следователю убедительную историю о том, что на оплату долгов потратила практически все свое… выходное пособие. Дело в том, что, увольняясь из прокуратуры Орловской области (а уволили Черникову после многочисленных обращений к областному прокурору граждан, имевших несчастье дать ей в долг), бывший старший прокурор отдела уголовно-судебных дел Елена Черникова получила выплату в сумме 470 тысяч (!) рублей. Этими деньгами Черникова, по ее словам, рассчиталась по мелким долгам с коллегами по работе (сумма «мелких долгов» составила около 150 тысяч рублей) и частично погасила долги перед другими гражданами (какими – неизвестно). Словом, отдала все до копейки и в будущем намерена предпринять все возможные меры для выполнения долговых обязательств. Осталось только устроиться на работу, найти загадочного гражданина из другого города и попросить его вернуть одолженные ему четыре миллиона рублей.

Заметим, что все эти чудесные истории, рассказанные госпожой Черниковой госпоже следователю Симоновой, которая ведет уголовное дело экс-прокурора, госпожа следователь довела до сведения пострадавших граждан, которым, повторим, Черникова задолжала без малого шесть миллионов рублей. А граждане, в свою очередь, рассказали об этом «Орловской среде». Потому что Черниковой не верят. А теперь теряют доверие и к следствию, полагая, что сотрудники СУ СКР по Орловской области проявляют к экс-прокурору необъяснимый «гуманизм», а к рассмотрению обращений потерпевших и ходатайств со стороны защиты относятся формально. Главная причина сомнений граждан в объективности следствия, по их словам, заключается в том, что Черникова на протяжении долгих лет поддерживала деловые, рабочие, а также внеслужебные отношения со многими сотрудниками Следственного управления СКР по Орловской области, так же, как и с коллегами по работе в областной прокуратуре, которая осуществляет надзор за расследованием уголовного дела. И развеять эти сомнения, убеждены пострадавшие, можно только одним способом: изъять дело из производства следователя СУ СК России по Орловской области и поручить производство предварительного расследования сотрудникам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве. Полагаем, предложение вполне разумное, вот только осуществимое ли?

«Орловская среда» продолжает следить за развитием событий.