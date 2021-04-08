Прокуроры начали масштабную проверку реализации нацпроекта «Демография» в Орловской области

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищения средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

Как сообщает прокуратура Орловской области, Ливенской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между казенным учреждением области «Центр занятости населения Ливенского района», Ассоциация профессионального обучения «Некоммерческое партнерство «Учебный центр «Квалификация» и гражданами заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

По результатам исполнения контракта к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении 15 лиц, которые фактически обучение не проходили.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы для организации уголовного преследования виновных должностных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Аналогичные факты в отношении ещё 37 лиц выявлены в Ливенском, Должанском и Колпнянском районах при проверке исполнения контрактов, заключенных с АПО «НП «Учебный центр «Квалификация».

Всего возбуждено 9 уголовных дел, объединенных в одно производство. Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 770 тысяч рублей.

В настоящее время директор АПО «НП «Учебный центр «Квалификация» задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры.