Промедление катастрофе подобно





№17 (554) от 22 мая 2019 г.

На прошлой неделе в Орле прошла пресс-конференция, на которой в очередной раз обсудили орловскую проблему номер один: капремонт моста Дружбы. Представителей прессы познакомили с результатами обследования моста, проведенного независимыми экспертами. Cвое мнение о ситуации высказали также орловские специалисты-мостостроители и уполномоченный представитель заказчика работ – УКХ г. Орла. Выводы, к которым пришли участники пресс-конференции, увы, неутешительные: один из главных и еще недавно самых надежных орловских мостов доведен до такого состояния, что если не принять неотложных мер, дело может закончиться катастрофой.

Что обнаружили эксперты

Как рассказал организатор пресс-конференции депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, реальная ситуация, которая сложилась в процессе проведения капитального ремонта, а по сути реконструкции моста Дружбы, требует широкой огласки. Как жители, так и руководство региона должны понимать, что происходит на одном из важнейших инфраструктурных объектов города.

– В связи с непрекращающейся чередой скандалов мы обратились в специализированную проектную организацию, имеющую большой опыт и большую географию исследования мостов – ООО «ДорМостПроект» из города Воронежа – с просьбой провести экспертизу проекта капитального ремонта моста Дружбы, который был выполнен в 2013 году, а также инженерные измерения и расчеты, – сообщил депутат.

– Наша организация занимается проектированием в дорожной сфере, проинформировал гендиректор ООО «ДорМостПроект» Антон Дьячков.

— Основные направления деятельности – паспортизация дорог и улично-дорожных сетей, разработка проектов организации дорожного движения, диагностика дорог. Мы очень плотно занимаемся транспортным моделированием, разработкой комплексных схем организации дорожного движения, светофорного регулирования и, наконец, обследованием искусственных сооружений – мостов и путепроводов. За последние пару лет мы обследовали все основные мосты и путепроводы (18 штук) в городе Воронеже, все автомобильные мосты и путепроводы в городе Петрозаводске, весной закончили обследование более 100 искусственных сооружений в Астраханской области, обследовали мосты и путепроводы во Владивостоке, в Норильске, в Мурманской области, в Чите обследовали 13 мостов и путепроводов. В Орле нас привлекли для независимого обследования моста Дружбы.

О результатах этого обследования рассказала замначальника отдела искусственных сооружений ООО «ДорМостПроект» Наталья Богданова:

– По результатам обследования моста Дружбы наши специалисты сделали следующие выводы: балки пролетных строений находятся в удовлетворительном состоянии, учитывая даже то, что срок эксплуатации моста – 53 года.

При обследовании были выявлены отклонения стоек крайней опоры номер восемь, в связи с этим можно сделать вывод, что фундамент этой опоры имел сдвиг. Также нами было обнаружено, что происходит разрушение конуса береговой опоры – и в связи с этим было бы правильно приостановить работы по реконструкции до принятия проектных решений по стабилизации опоры номер восемь.

По словам воронежских специалистов, опору размыли сточные воды во время паводка, причем с каждой неделей ее состояние ухудшается. И вообще, как отметил Антон Дьячков, безопасность граждан при проведении капремонта моста не обеспечена. Так, во время проведения обследования эксперты заметили на правом берегу Оки, у самой воды, непосредственно под мостом, женщину с ребенком.

– Доступ к мосту на правом берегу, у той части, где ведутся работы, ничем не ограничен, – констатировал специалист. – Под мост можно залезть, и если что-то упадет сверху, произойдет несчастный случай.

Ломать не строить

По мнению замдиректора общественного объединения «Дорога-450», специалиста-мостовика Валерия Павликова, мост Дружбы вообще не нуждался в ремонте и мог прекрасно функционировать, по крайней мере, еще лет двадцать.

– Если посмотреть на карту города, то всем очевидно, что городу не хватает как минимум трех мостов: в районе плотины, в районе переулка Рыночного и Автозаводского моста. Что же мы делаем? Вместо того чтобы строить новые мосты, мы рушим имеющиеся. Причем начинаем с того моста, к которому, в принципе, не было никаких нареканий с точки зрения водителей и жителей города. Это был единственный надежный мост – и именно с него начали. Началось это шесть лет назад, с кампании по обследованию орловских мостов воронежскими проектировщиками – назовем их по фамилии директора – Стикина – и все мосты были признаны неудовлетворительными. Почему из 12 признанных неудовлетворительными для ремонта был выбран именно этот мост, понять можно: он самый старый, он создан в 1965 году, и на основании этого нужно было найти какие-то объективные показатели для его сноса.

Такими показателями, по словам Валерия Павликова, стали данные о прогибе балок.

– Было объявлено, что на этом мосту был обнаружен 13-сантиметровый прогиб, – напомнил Павликов. – Нам как проектировщикам и строителям мостов с большим стажем было очевидно, что никакого прогиба там нет. Но поскольку мы решили не доверять лишь собственным глазам, то в момент ледостава с помощью электронного нивелира и дальномера мы провели измерения с поверхности льда, которая считается идеально горизонтальной. И прогиб оказался 13 миллиметров. То есть можно предположить, что, ничтоже сумняшеся, проектировщик просто приписал нолик к полученным результатам. Но, сомневаясь даже в полученных нами результатах, мы пригласили независимых специалистов из Воронежа, и их измерения совпали с нашими, то есть прогиб оказался от 5 до 30 миллиметров. Конечно, точное совпадение обеспечить невозможно, но тем не менее видно, что эти два измерения гораздо ближе к горизонтальной линии, чем тот прогиб, который отражен в проекте. И можно задаться вопросом: а с какой целью проектировщик показал такие результаты измерений? Я считаю, что в проект заложены необоснованные значения прогибов, и он должен быть скорректирован. Что касается необходимости сноса балок, то они настолько хорошо сохранились, что на них осталась даже надпись «не кантовать» на внешней поверхности. То есть никаких внешних разрушений не наблюдается. Коррозия возможна внутри балки, но в этом случае были бы увеличены прогибы, но этого мы не наблюдаем, при простукивании балок молотком и по звуку, и по отскакиванию этого молотка можно сказать, что бетон не потерял своей прочности. Ни одной трещинки! Поэтому, на наш взгляд, нет никаких оснований для сноса. Даже то, что шесть лет после того, как его приговорили к сносу, мост стоял, говорит о его надежности. Сейчас же, в отсутствие грамотных специалистов, Орел теряет надежный мост, который мог бы эксплуатироваться еще долгое время. Его еще вполне можно вернуть к прежнему состоянию – и больше не трогать.

Непоправимые промахи

Уполномоченный представитель УКХ г. Орла Валерий Заставный считает, что причинами вопиющей ситуации, сложившейся в процессе ремонта моста Дружбы, стали некомпетентность и недобросовестность подрядчика – ООО «РГС».

– С самого начала производства работ подрядной организацией ООО «РГС» были допущены непоправимые промахи, – рассказал Заставный. – Не изучена проектная документация в части переноса инженерных коммуникаций, что привело к большой задержке производства работ; произведено непродуктивное фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части моста, по которой предусмотрено движение автотранспорта, что привело к постоянному ремонту и в три раза снизило безопасность движения, а также к вынужденному закрытию движения пассажирского транспорта, что принесло большие неудобства жителям города.

К промахам подрядчика Валерий Заставный также отнес разработку и проталкивание нереального, по словам специалиста, демонтажа и монтажа балок пролетных строений двумя гусеничными кранами, что могло привести к чрезвычайной ситуации и жертвам (эти работы были запрещены после вмешательства прокуратуры).

– В дальнейшем, – сообщил Заставный, – подрядная организация допустила ряд нарушений последовательности и технологии производства работ, а также норм экологической безопасности.

Была произведена полная разборка покрытия мостового полотна на одной половине моста, что нарушило равновесие промежуточных опор, и на протяжении шести месяцев они находятся в недопустимом напряженном состоянии. Какие могут быть последствия? Просадка фундамента, крен опор и вероятность чрезвычайной ситуации – обрушения моста.

До сих пор не выполнены указания по установке защитного брезентового экрана: строительный мусор по-прежнему загрязняет Оку. Оставляет желать лучшего и санитарное состояние строительной площадки. Кроме того, как рассказал Валерий Заставный, проектной организацией не решен вопрос о закреплении восьмой опоры, которая, как уже говорилось, находится в неустойчивом состоянии. Это, в свою очередь, ставит под сомнение ее дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Наконец, отставание от графика выполнения работ составляет семь месяцев: первая очередь ремонтных работ должна была завершиться еще в конце апреля, и с 1 мая транспорт должен был пойти по отремонтированной половине моста. Вообще же ремонтные работы по графику должны завершиться в декабре нынешнего года, однако в то, что это произойдет, не верит сейчас никто.

– Очевидно, что подрядчик вынужден будет продолжать работы в 2020 году и завершит их в неопределенный срок, – констатировал специалист УКХ.

За время ремонта моста Дружбы представителем заказчика подрядчику выдано 18 предписаний об устранении различных нарушений, трижды отказано в приемке работ. За девять месяцев подрядчик «освоил» порядка 80 миллионов рублей (27,5 % от суммы контракта), в том числе и 53 миллиона, затраченные на приобретение новых балок пролетных строений, которые, повторим, по мнению специалистов, менять вовсе не требовалось (напомним, эти 53 миллиона подрядчик взял в кредит, и сейчас областные власти рассматривают вопрос о возмещении затрат ООО «РГС»). Фактически же строительно-монтажные работы выполнены на сумму 27,7 миллиона рублей, что составляет всего 9% от суммы контракта. То есть в полной мере не освоен даже 30-миллионный аванс, перечисленный подрядчику в октябре прошлого года. Остаточная стоимость работ по объекту – 212,5 миллиона, при этом за последние три месяца – февраль, март, апрель – подрядчик предъявил акты выполненных работ всего лишь на 1,5 миллиона.

– Работы велись неактивно, с перебоями в снабжении материалами, – рассказал Валерий Заставный, вспомнив и о забастовке рабочих, которым подрядчик не выплатил заработную плату за несколько месяцев.

Исходя из всего сказанного уполномоченный представитель заказчика пришел к выводу, что подрядная организация – ООО «РГС» – нарушила условия контракта, срывая сроки сдачи моста в эксплуатацию, неспособна качественно выполнять работы и заслуживает внесения ее в список недобросовестных подрядчиков.

– То есть можно ставить вопрос о недоверии заказчика к данной организации и принуждении ее к расторжению контракта, – заключил Заставный.

Впрочем, это еще не все. В соответствии со строительными нормами и правилами за ходом работ по ремонту моста Дружбы должен вестись авторский надзор. Эта обязанность возложена на организацию-проектировщика, с которой у заказчика заключен соответствующий контракт. Однако за последние полгода, по информации Валерия Заставного, представители проектировщика приезжали в Орел для ведения надзора с частотой один раз в месяц. Этого, по мнению специалиста, явно недостаточно. Более того, как рассказал Заставный, судя по отчетам, проектировщики замечали лишь незначительные нарушения, допущенные подрядчиком. Серьезные же огрехи, на которые указывал в многочисленных предписаниях, выданных подрядчику, уполномоченный представитель заказчика, не исправлены до сих пор. А буквально на днях, 8 мая, проектировщики и вовсе в одностороннем порядке расторгли контракт об авторском надзоре, по всей видимости, не желая нести ответственность за те промахи, которые ими же были допущены при проектировании работ.

Словом, ситуация на грани патовой, но исправить ее еще можно. Что необходимо для этого сделать? По мнению Валерия Заставного, необходимо скорректировать проект, оставить на месте имеющиеся балки, что позволит сократить сроки работ, и заняться устройством мостового полотна.

Еще не поздно одуматься

Между тем в ближайшее время вопрос о ремонте моста Дружбы в очередной раз рассмотрят на заседании профильного комитета Орловского горсовета. Аналогичное обсуждение планируется и на заседании одного из комитетов областного заксобрания. Приведет ли это к каким-то конкретным результатам – вот вопрос?

Как сообщил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, опять же в ближайшее время будет обнародован текст заключения воронежских экспертов («Орловская среда» приводит фрагмент документа – выводы. По мнению депутата, жители Орла должны понимать, что происходит на одном из важнейших инфраструктурных объектов города, и осознавать риски, которым они подвержены в связи с ситуацией, сложившейся в ходе ремонта моста Дружбы.

– Мы организовали эту пресс-конференцию также и для руководства региона и для руководства города Орла, – уточнил Косогов. – Чтобы они наконец одумались и задумались о том, что происходит, и о своем бездействии, которое длится уже почти девять месяцев. Мы предлагаем следующее: нужно срочно внести корректировки в проект, отменить замену балок, это даст экономию, я считаю, до 50%. Мы сможем сэкономить и на сроках ремонта, что немаловажно, ведь теми темпами, которыми производится ремонт, мы еще лет десять будем мост ремонтировать.

Нужно решать вопрос с подрядной организацией. Если ее не хотят менять, пусть найдут новых субподрядчиков, которые будут способны в установленный контрактом срок произвести ремонт моста Дружбы. Я считаю, что эту проблему для жителей создало руководство региона, руководство города – и они должны за это ответить. Либо принять решительные меры по решению этой проблемы, потому что бездействие власти может привести к техногенной катастрофе, может привести к трагедии. На сегодняшний день все настолько серьезно и все настолько запущено, что ждать уже нельзя.

Мы обращаемся к правительству Орловской области и лично к губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову и просим со всей серьезностью отнестись к озвученной информации. Мы предлагаем в самый короткий срок принять ряд мер.

Первое: 33-метровые балки (55 штук) по результатам обследования подлежат ремонту и восстановлению, замена балок нецелесообразна.

Второе: все проломы, которые произошли в результате варварского демонтажа дорожной одежды, необходимо забетонировать.

Третье: натянуть под мостом защитный брезентовый экран, закрыть подмостовую зону ограждением в целях безопасности населения, а также незамедлительно обязать ООО «РГС» очистить русло реки Оки от строительного мусора.

Четвертое: проект производства ремонтных работ 2013 года необходимо пересмотреть и доработать, так как он был сделан на основании неполноценного обследования. Привести проект в соответствие с реальным состоянием моста Дружбы на сегодняшний день.

Пятое: необходимо рассмотреть вопрос о компетентности подрядчика и целесообразности дальнейшего с ним сотрудничества.

Шестое: необходимо в самый короткий срок найти решение по правобережной крайней опоре в связи с выявленным наклоном стоек и разрушением сопряжения моста с насыпью. Произвести геофизическое и геологическое обследование основания фундамента опоры.

Седьмое: наши предложения дают огромную экономию бюджетных средств, а также кратно уменьшают сроки ремонта моста Дружбы.

Восьмое: в сложившейся крайне негативной ситуации при проведении капитального ремонта моста Дружбы необходимо инженерное сопровождение, поэтому в самый короткий срок надо найти специализированную организацию, которая его обеспечит.

– И если Андрей Евгеньевич Клычков, правительство области, руководство города Орла не воспримет всерьез сегодняшнюю информацию, мы будем вынуждены обратиться в Генеральную прокуратуру и Росавтодор, потому что других вариантов нет, – заявил Косогов. – Жизнь и здоровье жителей города Орла для нас на первом месте. Мост мы должны сделать качественно, чтобы он простоял еще не одно десятилетие.

Татьяна Филева