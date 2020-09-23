Промедление смерти подобно

Доживет ли ветсанутильзавод до обещанной помощи?

№35 (614) от 23 сентября 2020 г.

В очередной раз на заседании профильного комитета областного совета депутаты обратили внимание на проблемы Орловского ветсанутильзавода. Поводом стала проверка КСП, вскрывшая на предприятии, подведомственном региональному управлению ветеринарии и имеющем стратегическое значение для экологической безопасности города и области, массу нарушений. Наше издание неоднократно писало о жутчайшей ситуации, сложившейся на заводе в последние годы. И очередной «разбор полетов» лишь подтвердил, что нормально работать в режиме постоянного аврала невозможно. Руководство завода утверждает, что выявленные нарушения вызваны попытками сохранить предприятие «на плаву». Но так ли это? Предлагаем читателям оценить аргументацию сторон.

Точка зрения КСП

Замначальника КСП Наталья Новикова рассказала, что в ходе проверки на ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» было установлено нарушений на общую сумму 22,5 миллиона рублей. В частности, неправомерные расходы в отсутствие подтверждающих документов – 5,3 миллиона рублей. Например, в нарушение Гражданского кодекса, обязывающего юридические лица заключать сделки в письменной форме, в 2018-2019 годах без заключения договора на поставку сырья (пера) орловским заводом проводились расчеты с ИП Бесаевой С.Г. за поставленное сырье массой чуть более 2 тысяч тонн на общую сумму 4,3 миллиона рублей. Далее, опять же в нарушение действующих законов, расчеты за поставленное сырье и погашение задолженности ИП Бесаевой С.Г. за отгруженную мясокостную муку были произведены взаимозачетом без оформления сделок в письменной форме. По мнению представителя КСП, факты хозяйственной жизни, отраженные впоследствии в бухгалтерском учете, не были подтверждены первичными учетными документами, в связи с чем расходы и были признаны неправомерными.

Опять же без первичных учетных документов, подтверждающих фактическую передачу трактора МТЗ-80, было заключено соглашение о зачете взаимных требований с ООО «Ветсанутильзавод «Корочанский». За этот трактор, на который проверяющие не смогли обнаружить документов, ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» отгрузил мясокостную муку на сумму 240 тыс. рублей. Причем отгрузил не самому заводу, а контрагенту по доверенности, подписанной бывшим руководителем ООО «Ветсанутильзавод «Корочанский», полномочия которого истекли на момент выдачи доверенности. По мнению КСП, такие управленческие решения создали риски для признания сделки недействительной.

Очень похожая ситуация сложилась и с поставкой оборудования и технической документации на него от ИП Бесаевой С.Г. По результатам проверки ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» принял к бухгалтерскому учету оборудование на сумму 714,1 тыс. рублей и в рамках зачета отгрузил в адрес третьего лица (ИП Погребной М.С.) 20 тонн мясокостной муки стоимостью 240 тыс. руб., а также списал существующую кредиторскую задолженность все тому же третьему лицу на 474 тыс. рублей. Согласно приказу директора это оборудование введено в эксплуатацию. При этом документов, подтверждающих монтаж производственного оборудования на сумму 714 тысяч рублей, в ходе контроля КСП представлено не было.

Обратили внимание аудиторы КСП и на потери доходов ветсанутильзавода при реализации готовой продукции. Здесь сумма нарушений составила более 5 миллионов рублей. В частности, в нарушение утвержденной калькуляции стоимости одной тонны мясокостной муки, в 2019 году отпускная цена этой муки устанавливалась предприятием в отношении каждого покупателя индивидуально и утверждалась в спецификациях к договорам. При этом финансово-экономическое обоснование указанных управленческих решений в ходе проверки представлено не было. Вместе с тем в ходе проверки установлено, что орловский завод реализовывал готовую продукцию по ценам значительно ниже утвержденной себестоимости. Так, себестоимость реализованной продукции (работ и услуг) предприятия в 2019 году превысила показатель выручки от реализации продукции, работ, услуг на 33,7%, или на 8 миллионов рублей. Аудиторы КСП установили, что завод продавал готовую продукцию по ценам, не покрывающим затраты на ее производство, предприятием в 2019 году была упущена возможность получения дохода в сумме более 5 миллионов рублей.

К сожалению, наша газета не в состоянии опубликовать весь многостраничный документ по результатам проверки КСП. Особо любопытные читатели сами могут изучить его на сайте областной контрольно-счетной палаты www.ksp-orel.ru

«Тут помню, тут не помню…»

Депутаты облсовета обратили внимание, что последняя проверка КСП на ветсанутильзаводе проводилась аж в 2017 году. Такой контроль за государственными унитарными предприятиями недопустим, отметили народные избранники. В качестве примера депутаты привели ряд производств, где аудит проходит раз в полгода. Затем в голове у депутатов что-то перещёлкнуло, и они стали выяснять, а кто вообще отправил проверку КСП на этот завод? Вроде же хотели помочь предприятию деньгами, а вместо обещанной финансовой помощи «натравили» проверяющих. Выяснилось, что проверка проходила по постановлению… самого же облсовета. Вместо того, чтобы заострить внимание на главном – как сделать, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем, депутаты изо всех сил пытались вспомнить, кто, когда и зачем вообще решил направить на тонущий завод КСП? Борьба со склерозом завершилось безоговорочной победой склероза.

Также на заседании комитета депутаты решили выяснить, сколько же реально было украдено на заводе? Переводить доклад с чиновничьего языка на человеческий взялся сам руководитель КСП Иван Левин. Он пояснил, что, например, документов о поставке оборудования обнаружить не удалось. Следовательно, КСП не смогла проверить, было ли вообще поставлено необходимое оборудование, и если да, то соответствует ли оно заявленным техническим характеристикам. Нет ни номеров, ни накладных, ни актов приемки. Поскольку нет документов, то аудиторам не с чем было и сверять фактическое положение дел.

То же самое касалось сырья. Схема, вызвавшая нарекания КСП, выглядела следующим образом. Сырье (перо) поставлялось по документам с Карачанского ветсанутильзавода, а оплата производилась индивидуальному предпринимателю Бесаевой, которая никоим образом не связана с Карачанским заводом. Более того, поступившее перо по документам надлежащим образом не приходовалось. Расхождение шло в журналах, и проконтролировать объемы КСП не смогла. В пользу серьезности обвинения КСП говорит тот факт, что материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. КСП настаивала на том, что бухучет надлежащим образом не велся на предприятии несколько лет. И польза прошедшего аудита уже в том, что хотя бы здесь будет наведен порядок.

Версия директора

Директор предприятия Владимир Осин обратил внимание, что завод уже многие годы работает в авральном режиме. Из трех скважин работает всего одна. Водонапорная башня заржавела. Центральная канализация последние семь лет вообще не работала. Это ненормально! Оборудование было изношено настолько, что заводу пришлось покупать бывшее в употреблении. Все оборудование установлено и работает. Такой шаг был вызван сложившейся ситуацией – завод стоял на грани полной остановки. Можно ругать за документы, но факты упрямая вещь – завод работает! Кстати, трактор б/у тоже брали не от хорошей жизни. До этого погрузка биологического сырья (проще говоря, трупов животных) делалась вручную вилами! По целому ряду признаков такая ситуация на предприятии создавались искусственно – завод готовили под банкротство, заявил Осин.

Часть нарушений, выявленных КСП, была исправлена в ходе проверки. Часть материалов будет использована для улучшения работы бухгалтерии. Например, разработаны формы журнала учетов поступления биологических отходов. При этом Владимир Осин просил отметить тот факт, что условия для работы на заводе просто адские. И найти высококлассного бухгалтера в такой ад, да еще и на мизерную зарплату – очень сложная задача.

По поводу цены реализации произведенной на заводе мясокостной муки начать стоит с того, что завод в прямом смысле дышит на ладан. Каждое утро начинается с вопроса: будет ли запущено производство? Муку делают из всего, что привозят. Отсюда и цена, которая просто не могла быть высокой. В этой же плоскости следует искать ответ и по поводу несоблюдения так называемого меню. Закладывают то сырье, которое есть в данный момент. Ни о каком планировании в условиях, когда предприятие работает в зависимости от падежа скота и птицы, просто не может быть, напомнил директор завода. Сегодня падеж в Ливнах. Завтра все благополучно. А муку-то делать надо! Вот и добавляют даже те ингредиенты, которые в норме быть не должны. Например, растительные добавки.

Что касается отсутствия запрашиваемых КСП документов, то речь шла об оригиналах – копии в большинстве случаев представлены были. По двум самым спорным ситуациям (поставке трактора и закупке сырья) вопрос будет решаться в арбитражном суде.

Самая большая боль: на заводе очень рассчитывали на обещанные миллионы из областного бюджета для закупки нового оборудования. Областным советом была даже утверждена «дорожная карта»: для «спасения» завода были предусмотрены 46,7 миллиона рублей. Однако…

Быстрорастворимые миллионы

Напомним, в конце прошлого года случилось чудо – областные власти решили выделить 46,7 миллиона для решения первоочередных проблем предприятия. Правда, по факту чуда так и не произошло. Уже в этом году в региональный бюджет внесли поправки, и вместо 46,7 миллиона заводу оставили всего 5 миллионов – на разработку ПСД. То есть, даже эти деньги пойдут не самому заводу, а проектной организации. Председатель КСП Иван Левин недоумевает: на разработку каких проектов собираются тратить деньги в департаменте строительства? Ведь еще вчера в срочном порядке необходимо было покупать и устанавливать на завод новое оборудование! Его перечень есть, как и список первоочередных покупок для стабилизации работы завода. Каждый месяц промедления вгоняет орловский ветсанутильзавод во все новые и новые долги. Между тем вместо реальной помощи стратегически важному для области предприятию областные чиновники отдали некоей проектной фирме (которая даже не зарегистрирована в Орле) 5 миллионов на разработку ПСД модернизации орловского завода. Как «варяги», не знакомые с местными реалиями, умеют делать такие проекты, наши читатели прекрасно помнят по обновленной схеме общественного транспорта.

Сергей Миляхин

Комментирует депутат Виталий Рыбаков:

– Тема ветсанутильзавода будируется уже третий год, а воз и ныне там. В этом году я как депутат облсовета получил официальный ответ от чиновников, работающих у Клычкова, что в мае этого года выделены деньги — около 5 миллионов рублей — и найден подрядчик на разработку проектно-сметной документации. Документация должна быть готова к ноябрю 2020 года. Этот вопрос я держу на депутатском контроле. Но хочется задать вопросы работодателю Клычкову: как стараются его подчиненные в интересах граждан? И разве может так относиться к жителям областного центра глава региона? Здесь просматривается полное равнодушие к тому, что почти половину города (а это сколько населения!) накрывает постоянный смрад, идущий со стороны ветсанутильзавода. На мой взгляд, это и показывает истинное отношение главы региона к жителям города Орла. Ведь за три года вопрос с модернизацией завода вполне можно было бы решить, тем более что несколько десятков миллионов рублей, которые требуются на его переоборудование – это копеечные расхода, когда речь идет о биологической безопасности как области в целом, так и конкретно областного центра, где проживает более 300 тысяч человек.

– Примечательно, что чиновники постоянно уверяют, что ситуация на заводе меняется к лучшему. А спустя некоторое время выясняется, что это не так. Например, год назад на заседании облсовета представители департамента промышленности докладывали, что оборудование на заводе заменили, и зловонного запаха, который накрывал весь город, уже нет. Я в этом сразу засомневался и лично несколько раз выезжал на завод, где разбирался в технологической цепочке данного производства. И в итоге я выявил: заявления о том, что вонь исчезла, — очередная ложь. Оборудование, которое по непонятным документам непонятно откуда было поставлено, не подходило под ту степень очистки, которая необходима, чтобы от деятельности завода не было запаха.

— Что касается проверки КСП и реакции на нее руководства предприятия, то ссылаться на трудности как минимум странно. Всем сейчас трудно. Но я никогда не поверю, что кто-то из руководства будет работать за маленькую зарплату. Есть поговорка: миром правит интерес. И полагаю, есть доля лукавства со стороны директора Осина, когда он заявляет, что не может найти сотрудников. И ещё большая доля лукавства видна, если внимательно изучаешь итоги проверки КСП. Все документы должны быть прозрачны и работа предприятия должна быть понятна. Только так в этой сфере можно навести порядок.