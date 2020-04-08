Пропавших орловцев будут искать с помощью новой системы

Система вызова в поисково-спасательном отряде «Поиск пропавших детей» будет осуществляться через специализированное программное обеспечение. Пилотная эксплуатация началась в отряде с 1 апреля 2020 года, а заработает на постоянной основе и по всему региону до 10 июня. Система должна быть запущена в постоянную эксплуатацию во всех подразделениях поисково-спасательного отряда до конца текущего года. Система для поисково-спасательного отряда предоставляется на безвозмездной основе компанией разработчиком, — рассказали в отряде.

Благодаря техническим характеристикам новая система обеспечивает минимальное время реакции от приема вызова до выезда поисковой группы. За считанные секунды выполняется прием вызова, производится оценка характеристик происшествия, поиск подходящих и доступных ресурсов и уведомление находящихся на дежурстве волонтеров, расположенных ближе других к месту происшествия. Комплекс позволяет повысить эффективность повседневной работы служб без расширения штата волонтеров благодаря сокращению потока электронной почты, телефонных переговоров между службами взаимодействия.

С помощью информации, предоставленной системой, оперативный дежурный поисково-спасательного отряда быстро выясняют обстановку, а также определяют и находят силы и средства, которые наиболее полезны в конкретной тревожной ситуации. Поисковые группы пребывают на место, уже зная обстановку и подготовившись к ней наилучшим образом. Оперативные дежурные заносят информацию о состоянии сил и средств, которые выехали по вызову, в систему и в реальном времени просматривают информацию, полученную с места происшествия. Со временем система реагирования на тревожные ситуации на базе безвозмездно предоставленного комплекса сможет реагировать и предотвращать возникновение тревожных ситуаций еще более эффективно, так как сведения о событиях сохраняются в едином хранилище информации.

ГИС мгновенно показывает географическое положение места, в котором возникла тревожная ситуация и предоставляет подробную информацию о расположении групп реагирования находящихся ближе других к месту происшествия, а также ближайшие объекты (силы) поддержки. В ближайшее время оперативные дежурные ответственные за работу СПО пройдут обучение и приступят к пилотной эксплуатации.