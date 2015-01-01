Прощай, «поющее оружие»…

№54 (448) от 28 декабря 2016 г.

Авиакатастрофа в районе Сочи, в которой погибли 92 человека, военные и гражданские люди: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, журналисты, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная нам как Доктор Лиза, страшной болью отозвалась в сердцах орловчан.

Среди погибших были выпускники Орловского государственного института культуры Литвяков Дмитрий, Сулейманов Борис, Узловский Аркадий — выпускник ОГИК 2016 года, хореограф Марченкова (Игнатьева) Надежда. Почти у всех погибших остались маленькие дети, Надежда только недавно вышла из декретного отпуска.

Артистами хора были шесть выпускников ОГИК. В эти дни стало известно, что трое ребят в Сирию улетели первым рейсом и остались живы. Среди них — овдовевший Дмитрий Папкин, его супруга летела вторым рейсом. Девушка погибла. Сиротами остались двое детей.

Погибшие в авиакатастофе вокалисты — воспитанники заведующей кафедрой хорового дирижирования, профессора, доктора искусствоведения, руководителя вокального ансамбля ОГИК «Мужской стиль» Людмилы Малацай. Ей в эти дни особенно тяжело. Погибли лучшие ученики Людмилы Викторовны.

— Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова по праву носит высокое звание «Национального достояния России», звание «Поющего оружия», — рассказала Людмила Малацай. — Творчество ансамбля — подлинный символ не только армейской, но и российской музыкальной культуры. Этот коллектив ждали как одно из чудес песенного искусства по всему миру. Артистами, ставшими мировой легендой, восхищались музыкальные критики культурных столиц. Конечно, эту славу создает весь творческий коллектив, в котором в единый художественный ансамбль слились хор, оркестр, балет, солисты, а вместе с ними создатели инструментовок, аранжировок, звукорежиссеры и многие другие, чья работа остается за кадром, за кулисами. В составе ансамбля артистами хора работали выпускники кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры – Дмитрий Литвяков, Борис Сулейманов и Аркадий Узловский, которые погибли в этой страшной авиакатастрофе. На борту потерпевшего крушение лайнера также находилась выпускница кафедры хореографии – Надежда Марченкова (Игнатьева). Предыдущим рейсом улетели ещё три выпускника ОГИК, которые сейчас остаются в Сирии: Артём Караулов, Дмитрий Папкин и Максим Кузнецов. Все мальчишки в институте получили творческий старт, будучи певцами вокального ансамбля «Мужской стиль» — коллектива, который продолжает отечественную традицию многоголосного пения a cappella. Все они мечтали о том, чтобы попасть в прославленный ансамбль имени Александрова… В лице артистов ансамбля им. Александрова студенты, которые сегодня учатся в институте, обрели пример творческого служения Отечеству, своему народу, родной земле. Коллектив не раз бывал в горячих точках, поддерживая боевой дух наших солдат. Хочется, чтобы в сердцах орловчан наши выпускники оставили добрый след и теплые воспоминания.

…26 декабря ОГИК простился со своими выпускниками. В институте прошло траурное мероприятие в память об артистах, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи. Оно должно было начаться в 10.00, однако из-за визита первых лиц области и города было перенесено на 11.00. Орловским «випам» почему-то не пришло в голову, что на час свои дела можно было перенести или отложить — ради того, чтобы в этот день ничем не потревожить переживающих страшное горе преподавателей и студентов вуза. Представители орловской власти почему-то не подумали о том, что в этот день студенты и преподаватели, возможно, захотят просто поплакать в кругу самых близких, в кругу тех, кто знал и помнит этих замечательных ребят, в той самой аудитории, где они не раз выступали. А по поводу нежданных «гостей»: в таких случаях приходят затем, чтобы принять на себя хотя бы часть той боли, от которой разрываются сердца людей, потерявших близких.

Но не случилось: коллектив пришлось собрать на улице, возле входа в ОГИК, чтобы дать чиновникам возможность сказать свои заготовленные речи.

Ольга Рождествина

Узловский Аркадий Аркадьевич родился 04.10.1993 в г. Орле. В 2011 г. окончил общеобразовательную и хоровую школы. По окончании поступил в Орловский государственный институт искусств и культуры на направление подготовки «Педагогическое образование», профиль «Музыка» (класс хорового дирижирования – проф. Малацай Л.В., класс вокала – доцент Д.В. Старцева)

Аркадий обладал мощным роскошным голосом, красивым стальным тембром, свободно читал с листа нотный текст. Всегда тонко, с большим художественным вкусом интерпретировал свои сольные партии. В годы учебы Аркадий регулярно участвовал в конкурсах вокалистов, проводимых на кафедре, занимая призовые места. В составе вокального ансамбля «Мужской стиль» занимается с момента поступления в институт (сентябрь 2011 г.). Аркадий был призван в ряды Вооруженных сил в ноябре 2014 г. и, отслужив в составе хора ансамбля им. Александрова, остался там работать по контракту. Институт закончил летом этого года.

Литвяков Дмитрий Николаевич родился 2.05.1986 в г. Клинцы Брянской обл. В 2005 г. окончил музыкальное отделение Клинцовского педагогического училища. По окончанию училища поступил в Орловский государственный институт искусств и культуры на факультет «Художественного творчества» по специальности «Дирижирование академическим хором» (класс хорового дирижирования – доцент Малацай Л.В., класс вокала – доцент Дубинская А.Г.)

Дмитрий был душой коллектива, его «камертоном», потому что всегда давал настройки перед исполнением произведений. Он принимал активное участие в студенческих капустниках, помогал в составлении сценариев. Выступал на студенческих конференциях в вузах г. Орла.

В качестве солиста Дмитрий выступал в 2006 г. на конкурсе имени своего земляка, известного солиста Ансамбля им. Александрова – Е.М. Беляева (г. Клинцы), где занял первое место в номинации «соло». Регулярно участвовал в конкурсах дирижеров и вокалистов, проводимых на кафедре, занимая призовые места. В составе вокального секстета «Мужской стиль» занимался с момента его основания (сентябрь 2005 г.)

Сулейманов Борис Рашидович родился 22.03.1986 г. Новозыбкове Брянской обл. В 2005 г. окончил музыкальное отделение Клинцовского педагогического училища. По окончанию училища поступил в Орловский государственный институт искусств и культуры на факультет «Художественного творчества» по специальности «Музыкальное образование». В 2006 г. перевелся на специальность «Дирижирование академическим хором» (класс хорового дирижирования – доцент Малацай Л.В., класс вокала – доцент Дубинская А.Г.)

Это был искренний, добрый, деликатный, сдержанный человек. С первого курса института занимался легкой атлетикой, принимал активное участие в студенческих капустниках, выступал на студенческих конференциях в вузах Орла.

В качестве солиста в 2007 г. выступал на конкурсе «Пою мое Отечество», где занял второе место в номинации «соло». Регулярно участвовал в конкурсах дирижеров и вокалистов, проводимых на кафедре, занимая призовые места. В составе вокального ансамбля «Мужской стиль» занимался с сентября 2006 г.

Надежда Марченкова закончила ОГИК в 2004 году. Сразу после окончания института поехала в Москву, после просмотра в ансамбле им. Александрова была приняла в состав хореографической группы. Надежда проработала в ансамбле около десяти лет. Совсем недавно она вышла из декретного отпуска.

Коллектив редакции газеты «Орловская среда» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким трагически погибших Надежды Марченковой, Дмитрия Литвякова, Бориса Сулейманова и Аркадия Узловского.