«Просим депутатов разобраться в возможной афере…»

№31 (479) от 20 сентября 2017 г.

Координационный совет общественного движения «Граждане города Орла» подготовил обращение к председателю Орловского горсовета, мэру города Василию Новикову, в котором общественники просят депутатов вмешаться в ситуацию со строительством, которое ведется на месте уничтоженного дома-памятника ну улице Гостиной в Орле. «Орловская среда» публикует полный текст письма и надеется, что депутатский корпус отреагирует на обращение граждан Орла.

Председателю Орловского

городского Совета,

мэру г. Орла

В.Ф. Новикову.



Уважаемый Василий Фёдорович!

Обращаемся к Вам с настоятельной просьбой вынести на очередную сессию Городского Совета вопрос о противоправном отчуждении муниципальной земли с передачей её в частные руки и о незаконном строительстве, начатом на месте снесенного объекта культурного наследия по адресу ул. Гостиная, 1, входившего в состав Архитектурного ансамбля данной улицы (по проекту архитекторов Шико, Гельфрейха и Силобрама, утвержденному Правительством страны ещё в 1945 году). Несмотря на неоднократные сигналы градозащитников о готовящемся преступлении, госорганы не предотвратили его, и в ночь с 27 на 28 мая 2016 года охраняемый государством реестровый памятник архитектуры регионального значения на глазах многочисленных прохожих и журналистов был варварски уничтожен. В мае 2017 года на Гостиной, 1 полным ходом начались работы по рытью котлована с последующей заливкой в него бетона, что вызвало справедливое возмущение граждан, т.к. в результате этих действий были утрачены и находившиеся под домом уникальные подвалы, предположительно XVIII века, со сводчатыми потолками, зафиксированные на фото и описанные в исторической справке эксперта Министерства культуры Ирины Смирновой и представлявшие самостоятельную историко-культурную ценность, т.к. наличие такого рода подвалов в старых зданиях является существенным аргументом в пользу постановки таких строений на государственную охрану.

Как стало известно из сообщений в СМИ, начальник областного управления по государственной охране объектов культурного наследия С. Семиделихин заявил на сессии городского совета, что на участке ведутся лишь подготовительные работы, разрешение на которые было выдано к строительству до 1 сентября 2017 года. «Сейчас там произведена только заливка площадки под будущее строительство бетоном. О самом строительстве пока даже речи не идет», — сказал чиновник. На той же сессии горсовета депутат Т. Калабухова зачитала постановление горсовета от 2004 года о восстановлении памятника по Гостиной, 1, исключающее его продажу (Постановление от 28 декабря 2004 г. № 66/665-ГС). Однако, как известно, через несколько лет здание все же было продано. Как сообщили СМИ, «чиновники не смогли внятно объяснить, как такое могло произойти». (См. информационный портал «Орловские Новости» за 8 июня 2017 г. http://newsorel.ru/fn_274814.html# )

Тем временем, в мае 2017 года группа орловцев направила обращение на имя президента Владимира Путина и в прокуратуру Орловской области с требованием провести проверку по факту незаконных работ на ул. Гостиной,1 и привлечь виновных к ответственности.

Собственник снесенного здания утверждал, что на его месте будет построен бизнес-центр. При этом – по чертежам XIX века (?). По другим же сообщениям, на месте снесенного объекта его собственник обещал «восстановить здание» по чертежам архитектора Тибо-Бриньоля, что по определению является абсурдом, т.к. достоверно известно, что уничтоженный памятник не имел никакого отношения к творчеству Тибо-Бриньоля, а «восстанавливать» или «воссоздавать» возможно только существовавший и утраченный памятник (но не снесенный под новое строительство) в его ПРЕЖНЕМ ВИДЕ (!), а не чьи-то, пусть и хорошие, но нереализованные проекты. Не иначе как самодеятельным волюнтаризмом можно считать и заявления Семиделихина о том, что здание «уйдет чуть внутрь и не будет выше стоящих рядом зданий. По окнам — это четыре этажа. И оно будет считаться памятником», которые даже трудно комментировать. Можно ли всерьёз утверждать, что что-то станет памятником, когда этого ещё нет в природе?! Или у г-на Семиделихина настолько «всё схвачено» в Министерстве культуры РФ, что он может такое обещать публично?! Сами по себе подобные декларации из уст руководителя департамента по госохране культурного наследия дают, на наш взгляд, серьезный повод для проведения независимой экспертизы данного госчиновника на профпригодность.

Также в обращении граждан, опубликованном на сайте «Орловские новости» говорится, что работы по рытью котлована и заливке бетоном, выдаваемые за «подготовительные», таковыми не являются, так как такого понятия вообще нет ни в градостроительном, ни в земельном кодексах. «Это самые настоящие строительные работы и по понятиям федеральных законов, и по сути», — говорится в письме.

Более того, объем вырытого котлована значительно превышает площадь выкупленного земельного участка, на котором планируется построить здание, включает в себя муниципальную землю, которая находится в аренде, что говорит, на наш взгляд, о нарушении закона сразу по двум основаниям: идет самозахват земли, и планируемое здание будет явно больше снесенного объекта культурного наследия при том, что речь идет о «восстановлении памятника истории и культуры», что также следует из текста обращения.

Вызывает беспокойство тот факт, что на все просьбы показать документы, разрешающие строительство, жители города получили отказы, что не может не вызывать подозрений в их отсутствии. Мы поддерживаем требования обратившихся к президенту и прокурору области инициировать проверку и привлечь виновных к ответственности, защитив тем самым права наших граждан на сохранение и доступ к памятникам истории и культуры, зафиксированные в ст. 44 Конституции РФ и статьях.7. 1 и ст. 33 п.1 Федерального Закона о памятниках культуры народов РФ №73-ФЗ. Просим депутатов разобраться в возможной афере с землей под памятником регионального значения по ул.Гостиная, 1, восстановить законность в этом вопросе и вернуть гражданам г. Орла незаконно уничтоженный памятник культуры в его прежнем виде, как того требует Закон.

С уважением,

Председатель Совета координаторов

Общественного движения «Граждане Орла» Невров В.А.

Координатор Общественного движения «Граждане Орла» Попов П.В.

Координатор Общественного движения «Граждане Орла» Панков В.В.