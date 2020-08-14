14 августа 2020



Просто ад: в Ливнах подростки избивали девочку и снимали на видео

Прокуратура Орловской области начала проверку по информации, размещенной в соцсетях и в региональных СМИ. Сегодня утром появились сообщения, что в одной из групп ВК выложен ролик, на котором несколько девочек-подростков избивают сверстницу. По этическим причинам мы не будем давать ссылку на это видео.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по факту побоев полицией проводится процессуальная проверка. Уже установлены личности участников конфликта. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры области.

Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, в чью компетенцию входит проведение профилактической работы с подростками, в том числе действиям (бездействию) их законных представителей. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

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Опубликовано 14 Авг 2020 в 18:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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