Простые люди в непростой ситуации

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

Во вторник на рабочем совещании в мэрии наградили двоих орловчан, которые помогли эвакуироваться из дома №11 по ул. Красноармейской, где 14 августа произошел взрыв газа.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до прибытия пожарно-спасательных подразделений двое молодых людей — Александр Гнеушев (1998 г. р.) и Иван Гаврилов (1995 г. р.), которые находились недалеко от места происшествия, начали оповещать жителей третьего подъезда о случившемся. Разблокировав двери квартир, ребята на руках выносили из дома пожилых граждан.

За личное гражданское мужество и самоотверженность, проявленную при спасении людей на пожаре, мэр Орла Василий Новиков и глава городской администрации Александр Муромский вручили героям почетные грамоты.

Напомним, взрыв газа в доме №11 по ул. Красноармейской произошел поздним вечером 14 августа в квартире на пятом этаже. Через несколько минут газ взорвался в квартире второго этажа. Третий взрыв в том же доме случился через десять дней, 24 августа. В обоих случаях пострадали люди. Одна из пострадавших – жительница третьего подъезда Анна Волкова – сейчас находится в ожоговом отделении областной больницы. На днях на сайте газеты «Орловский меридиан» было опубликовано ее обращение к врио губернатора Клычкову, размещенное в одной из социальных сетей:

«Здравствуйте, Андрей Евгеньевич… сейчас лежу в ожоговом отделении больницы Мопра с ожогами 40 процентов тела после взрыва 14 августа, произошедшего по ул. Красноармейской, 11, в кв. 49. Вроде бы идет расследование, но сегодня 26 августа, а ни один человек так и не пришел ко мне (имею в виду администрацию и Следственный комитет РФ). После взрыва и пожара я потеряла все (выгорела вся квартира), а главное – свое здоровье потеряла. Моя мама пыталась записаться к Вам на прием, но это не реально… скажите, пжл, что делать мне, простому человеку, в этой ситуации?.. Спасибо за ответ. С ув., Анна».

По данным издания, на момент публикации (27 августа) ответа от Клычкова не последовало. Однако 28 августа, то есть уже после публикации в СМИ, пресс-служба губернатора разместила на официальном сайте областной администрации информацию о визите в областную клиническую больницу первого вице-губернатора Александра Бударина, которому, как мы понимаем, пришлось исправлять оплошность патрона. Надо сказать, что навестить пострадавшую орловчанку с Будариным прибыла целая делегация, в которую вошли сити-менеджер Александр Муромский и журналисты придворных СМИ. Корреспондентам «Орловского меридиана» приехать к Анне вместе с чиновниками не предложили.

Ответил ли вице-губернатор Анне Волковой, что делать простому человеку, не по своей воле потерявшему всё, в том числе и жилье, пресс-служба «серого дома» не сообщила. Правда, чиновник пообещал, что жильцам окажут всю необходимую помощь, а в доме досрочно проведут капитальный ремонт.

Что же касается врио Клычкова, к которому тщетно пыталась попасть на прием мама пострадавшей девушки, то он отбыл в очередную командировку…