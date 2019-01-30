Процесс на три миллиона

Позняк расследует, прокурор Полуэктов надзирает, государство – платит

№3 (540) от 30 января 2019 г.

Орловский предприниматель Владимр Тильман обратился с заявлением в региональное управление Следственного комитета. В заявлении гражданин Тильман просит возбудить уголовное дело в отношении бывшего следователя СУ УМВД России по городу Орлу Марии Позняк. По мнению предпринимателя, Позняк превысила свои должностные полномочия, что привело к нарушению прав и законных интересов граждан, организаций и государства.

О Марии Позняк, а точнее, о ее деятельности в качестве следователя «Орловская среда» писала неоднократно. В том числе и в связи с делом предпринимателя Тильмана, которое стало ярким примером того, как обычный в общем-то имущественный спор двух коммерсантов перерос в уголовное дело – при активном участии правоохранительных органов.

– Все началось с обычного гражданского спора между двумя хозяйствующими субъектами, – рассказал Владимир Тильман. – У нас не очень сложились отношения с бывшим партнером, поэтому мы решили: пусть суд установит права и обязанности сторон, и мы спокойно исполним решение суда и разойдемся. Но, по нашим данным, оппонент решил пойти другим путем…

На этом другом пути в историю включилась следователь Позняк.

Добавим, спор хозяйствующих субъектов длился несколько лет, а предметом его в числе прочего было и движимое имущество, хранившееся на базе ЗАО «Гидрокомплект» в Силикатном переулке. Суды не смогли окончательно разрешить спор – и тогда представитель бывшего партнера господина Тильмана заявил в одном из судебных заседаний, что право собственности их сторона будет доказывать… в рамках уголовного процесса.

Не надо быть юристом, чтобы понимать, что право собственности в рамках уголовного дела установлено быть не может. Тем не менее уголовное дело было возбуждено – и вела его следователь СУ УМВД России по г. Орлу Мария Позняк. Именно госпожа Позняк в 2015 году вынесла постановление о производстве обыска на территории ЗАО «Гидрокомплект», о признании принадлежащего Владимиру Тильману имущества вещественными доказательствами по уголовному делу, его изъятии и приобщении к материалам дела. В соответствии с этим постановлением в июне 2015 года сотрудники Следственного управления городского УМВД при поддержке полицейского спецназа провели обыск и изъяли имущество с территории базы. Добавим, что обыск, а фактически вывоз имущества, проходил больше месяца, при этом имущество, как утверждает Владимир Тильман, вывозилось на машинах заинтересованного лица, то есть его оппонента. Собственникам базы присутствовать при обыске не позволили – их просто выдворили с территории.

– Фактически под видом обыска произошло перемещение материальных ценностей (причем принадлежащих не только Тильману, но и арендаторам площадей базы) с одной территории на другую, – говорит адвокат, представляющий интересы предпринимателя. – Вывезено все это было на базу, которая находится на ул. Городской, 62. При этом часть вывезенного имущества была ранее арестована по решению суда (арест применялся как обеспечительная норма), но следователя Позняк это не остановило.

Параллельно с обыском, как рассказывает Владимир Тильман, Мария Позняк предприняла попытку изъять из Арбитражного суда материалы судебного дела (!). Попытка была пресечена судебными приставами и председателем суда.

Сам Тильман, пытавшийся вернуть имущество через суд, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2016 году. Ему инкриминировали покушение на завладение правом на движимое имущество… путем подачи исковых заявлений в судебные органы Орловской области о признании за ним права собственности!

– Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы это произошло не со мной, – признает сегодня Владимир Тильман.

База, на которую вывезли изъятое в ходе обыска имущество, принадлежала частному лицу (то есть правоохранительные органы – в данном случае УМВД по городу Орлу – ее никак официально не использовали, в том числе и для хранения изъятого имущества), с которым – внимание! – у оппонента Владимира Тильмана был заключен договор аренды этой самой территории. Позднее суд пытался истребовать у сотрудников полиции документы, подтверждающие законность размещения изъятого имущества на базе на ул. Городской. Документы (причем не в полном объеме) были представлены только после того, как судья оштрафовала госпожу Позняк и ее непосредственного начальника за неоднократное неисполнение требований суда.

Кстати, ревизию изъятого и вывезенного на частную территорию имущества удалось провести лишь тогда, когда суд провел на этой территории выездное заседание и назначил инвентаризацию: среди изъятых материальных ценностей было имущество, принадлежащее не только Тильману, но и еще нескольким предпринимателям либо организациям. Участники инвентаризации насчитали более 4,5 тысячи наименований оборудования, вывезенного после обыска на Силикатном переулке. По документам же, составленным Марией Позняк и представленным в суд, такового имущества числилось порядка полутора тысяч наименований… Кроме того, в суде же выяснилось, что часть имущества была утрачена: впоследствии и суд, и прокуратура вынесли соответствующие постановления, в которых констатировался тот факт, что сотрудники полиции не обеспечили должный контроль за сохранностью изъятого ими имущества.

– По сути, имущество отдали моему оппоненту, – говорит Владимир Тильман.

Утраченное имущество «потянуло» на 3 миллиона 175 тысяч рублей – и предприниматель Тильман взыскал эту сумму с МВД РФ через суд.

Что касается уголовного дела в отношении Владимира Тильмана, то Мария Позняк вынуждена была его прекратить – полагаем, не по собственной воле, а под давлением Генеральной прокуратуры. Еще в сентябре 2016 года в адрес прокурора Орловской области Ивана Полуэктова поступило письмо за подписью начальника управления по надзору за расследованием преступлений следственными органами Генеральной прокуратуры РФ В. Чеботарева, в котором сообщались очевидные вещи. В частности, в письме говорилось о том, что спор хозяйствующих субъектов (в данном случае – предпринимателя Тильмана и его оппонента) носит гражданско-правовой характер и подлежит урегулированию в судебном порядке. А также о том, что уголовные дела, в том числе и в отношении Владимира Тильмана, возбуждены необоснованно. И наконец о том, что и необоснованное возбуждение дел, и ненадлежащее их расследование, и незаконное уголовное преследование Владимира Тильмана (а его следователь Позняк даже объявляла в розыск) стали возможны вследствие некачественного прокурорского надзора. В результате Генпрокуратура предложила прокурору Орловской области принять меры, направленные на прекращение этих дел и привлечь к строгой дисциплинарной ответственности прокурорских работников, не обеспечивших своевременный и надлежащий надзор.

Однако, несмотря на формальное прекращение уголовного дела и даже на увольнение следователя Позняк из правоохранительных органов, фактически дело еще не завершено: изъятое у Тильмана имущество предпринимателю не отдают до сих пор, хотя у него на руках имеется решение суда, в котором признается его право собственности на часть изъятого госпожой Позняк имущества. При этом, когда Тильман обратился к следователям с заявлением о возврате этого имущества, подкрепив его тем самым решением суда, то получил отказ, мотивированный тем, что имущество является вещдоками… по уголовному делу. Повторим – по прекращенному уголовному делу.

– Я понимаю, что в это сложно поверить, – говорит адвокат Владимира Тильмана, – но… все это было бы комично, если бы не было так трагично. Разумеется, отказ вернуть имущество предприниматель оспорил в суде, и суд вынес однозначное решение в его пользу, однако ничего не изменилось: оборудование по-прежнему хранится там же, куда его в свое время транспортировала следователь Позняк.

Сама Мария Позняк сейчас дает показания в Следственном комитете. Предприниматель Тильман ждет, когда Минфин выплатит ему три миллиона рублей, которых государство лишилось по воле той же Позняк, а УМВД исполнит решение суда и вернет изъятое имущество. Ну а прокурор области Иван Полуэктов по-прежнему строго надзирает за соблюдением норм закона…

Врезка:

Как в свое время сообщал сайт «Орловские новости», «Мария Позняк в Орле снискала славу «политического следователя», как ее называют некоторые депутаты и журналисты. Она часто возбуждала громкие уголовные дела. В частности, Позняк возбуждала дела против депутата Виталия Рыбакова и предпринимателей с Лесоторговой базы, а также в отношении начальника УМИЗ Максима Лобова».

Напомним, в октябре 2016 года Советский районный суд города Орла признал незаконными действия Марии Позняк, которая в конце августа –начале сентября этого года руководила серией обысков на базе «Лесоторговая» и в других коммерческих структурах. В ходе обысков у предпринимателей были изъяты документы и компьютерная техника, что фактически парализовало работу коммерческих предприятий. Ходатайства о возврате изъятого имущества и документов, как выяснилось в суде, следователь Позняк попросту не рассматривала, что суд признал незаконным.

Однако до поры до времени – пока в губернаторском кресле находился коммунист Потомский – даже такие незаконные действия следователя оставались безнаказанными. Полагаем, не случайно: госпожа Позняк не раз бравировала тем, что находится с экс-губернатором в особо доверительных отношениях и чуть ли не выполняет его прямые распоряжения. В это вполне можно поверить, если учесть, что именно Позняк возбуждала и вела дела в отношении главного оппонента Потомского депутата Виталия Рыбакова.

Не менее доверительные отношения, по слухам, Позняк имела и с прокурором области Полуэктовым.

После досрочной отставки одиозного губернатора услуги Позняк оказались невостребованными – следователя по-тихому отправили в отставку. Не исключено также, что теперь Мария Позняк сама может стать фигурантом уголовного дела.