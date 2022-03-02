Проверка системы оповещения населения Орловской области не состоялась

Проведение плановой проверки системы оповещения в регионе, назначенное на 02.03.2022, перенесено на неопределенный срок.

Запустить сирены и громкоговорители планировали в среду, 2 марта, по всей стране. Именно такое решение принято в МЧС России на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии. Однако в ряде регионов, включая Орловский, проверка была отложена. Причина такого решения не уточняется.

Основной целью этой проверки является контроль своевременного доведения до жителей Орловской области сигналов и информации о возможных опасностях, связанных с угрозой или возникновением ЧС, как природного, так и техногенного характера.

Новая дата осуществления проверки позднее будет объявлена правительством Орловской области.

Оксана БАБАСКИНА