2 марта 2022



Проверка системы оповещения населения Орловской области не состоялась

 

Проведение плановой проверки системы оповещения в регионе, назначенное на 02.03.2022, перенесено на  неопределенный срок.

Запустить сирены и громкоговорители планировали в среду, 2 марта, по всей стране. Именно такое решение принято в МЧС России на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии. Однако в ряде регионов, включая Орловский, проверка была отложена. Причина такого решения не уточняется.

Основной целью этой проверки является контроль своевременного доведения до жителей Орловской области сигналов и информации о возможных опасностях, связанных с угрозой или возникновением ЧС, как природного, так и техногенного характера.

Новая дата осуществления проверки позднее будет объявлена правительством Орловской области.

Оксана БАБАСКИНА

 

Орловчанам предлагают написать стихотворения о родном городе
В Орле планируется строительство дороги по ул. Родзевича-Белевича
Прокурор опять добился, чтобы чиновники выдали лекарства инвалиду
Опубликовано 02 Мар 2022 в 17:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 69

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"