Проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о нарушении прав льготников

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по сообщениям ряда региональных средств массовой информации о нарушении прав льготной категории граждан, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По информации СМИ, 67 федеральных и 23 региональных льготников не получили необходимые лекарственные препараты, поскольку должностные лица администрации Орловской области не заключили договоры с поставщиками на некоторые наименования обезболивающих лекарственных средств.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.