Птичье новоселье в «Орловском полесье»

В национальном парке «Орловское полесье» продолжается природоохранная акция «Птицеград». Ее участниками стали учителя и школьники местных образовательных учреждений. Тургеневское лесничество предоставило школам пиломатериал для изготовления искусственных гнездовий. Одни из самых активных стали Жудерская и Хотимль-Кузменковская школы, которые смастерили гоголятники, тем самым оказав парку неоценимую помощь. Ведь гоголи селятся в дуплах деревьев, а в мире птиц квартирный вопрос стоит не менее остро, чем среди людей. Поэтому найти подходящее, да еще и свободное дупло — очень сложно. В этом плане мелким и средним птицам немного легче, хотя и они всегда рады искусственным гнездам.

Так на минувшей неделе члены Жудерского школьного лесничества «Березка» развесили скворечники на экологической тропе «Кладовая солнца», которая начала функционировать в этом сезоне. Совместная работа национального парка и школ в ходе акции поможет нашим пернатым друзьям обрести надежное жилье, где в дальнейшем у них появится новое потомство.

Каждый год мы с нетерпением ждем птиц из далеких теплых стран и делаем все для того, чтобы каждая из них получила свой «дом». Национальный парк «Орловское полесье» призывает всех принять активное участие в этом мероприятии, и смастерить своими руками скворечник или синичник.

 

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Опубликовано 17 Апр 2018 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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