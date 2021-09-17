17 сентября 2021



ПЦР-диагностика ждет орловских работников транспорта, общепита и промышленных предприятий

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе необходимо организовать контроль за недообследованными на COVID-19 лицами. Роспотребнадзор решил разработать график отбора проб биологического материала у лиц, которые работают в сфере оказания транспортных услуг, услуг общественного питания и промышленных предприятий. ПЦР-исследования будет проводить региональная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Соответствующая работа уже началась.

В пресс-службе облправительства рассказали, что на предыдущей неделе наибольшее число заболевших среди работающего населения составили работники промышленных предприятий – 35 человек (17,3%). Охват тестированием населения методом ПЦР в Орловской области по состоянию на 14 сентября составил 193,3 на 100 тысяч населения. Среднее количество исследований всеми лабораториями, выполняющими ПЦР исследования на наличие возбудителя SARS-CoV-2, за последние 7 дней составляет 1418 (на прошлой неделе – 1317 лабораторных исследований). Всего на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в регионе проведено свыше 742 тыс. лабораторных исследований.

 

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Опубликовано 17 Сен 2021 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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