Публичные слушания по новой дороге перенесли из-за коронавируса

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Орле, публичные слушания, вызвавшие широкий общественный резонанс, решили передвинуть на месяц. Они пройдут в течение трех дней 21, 22 и 23 июля. Публичные слушания пройдут в в 17.00 в большом зале администрации города Орла.

Напомним, изначально слушания по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостроительной), были назначены на 18 июня. Аналогичные слушания планировались и в Орловском районе. По неподтвержденной пока информации — их также собирались перенести.