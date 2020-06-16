16 июня 2020



Публичные слушания по новой дороге перенесли из-за коронавируса

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Орле, публичные слушания, вызвавшие широкий общественный резонанс, решили передвинуть на месяц. Они пройдут в течение трех дней 21, 22 и 23 июля. Публичные слушания пройдут в в 17.00 в большом зале администрации города Орла.

Напомним, изначально слушания по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостроительной), были назначены на 18 июня. Аналогичные слушания планировались и в Орловском районе. По неподтвержденной пока информации — их также собирались перенести.

 

Школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду по финансовому рынку
В Залегощенском районе в природном заказнике убили косулю
Орловские УК продолжают игнорировать обращения жильцов
Опубликовано 16 Июн 2020 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"