27 июля 2021



Пункты вакцинации от коронавируса можно посмотреть на Google Картах и Яндекс.Картах

Теперь каждый житель может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. Для этого достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска в Яндекс.Картах и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах. При нажатии на тот или иной значок пункта вакцинации можно узнать его режим работы, а также позвонить по горячей линии и получить консультацию по вопросам вакцинации. Сегодня в России это самые полные списки мест вакцинации, которые регулярно дополняются. На картах собраны данные почти о 6 тыс. объектах. Проект затрагивает все регионы страны — от городов-миллионников до небольших населенных пунктов.

В Google Картах в пункты вакцинации также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, где находится официальная информация о коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.

 

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Опубликовано 27 Июл 2021 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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