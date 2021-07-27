Пункты вакцинации от коронавируса можно посмотреть на Google Картах и Яндекс.Картах

Теперь каждый житель может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. Для этого достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска в Яндекс.Картах и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах. При нажатии на тот или иной значок пункта вакцинации можно узнать его режим работы, а также позвонить по горячей линии и получить консультацию по вопросам вакцинации. Сегодня в России это самые полные списки мест вакцинации, которые регулярно дополняются. На картах собраны данные почти о 6 тыс. объектах. Проект затрагивает все регионы страны — от городов-миллионников до небольших населенных пунктов.

В Google Картах в пункты вакцинации также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, где находится официальная информация о коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.