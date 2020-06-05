Пушкинский день орловцы отметят он-лайн

День рождения великого русского поэта отмечается в России 6 июня. В этом году из-за эпидемии коронавируса Пушкинский день впервые проведёт в формате онлайн. На странице ВК «Пушкинка| Орёл» посетители смогут присоединиться к библиомарафону «Поздравим Пушкина!». В нем примут участие поэты и писатели, актеры театров, преподаватели, работники библиотек, учащиеся школы № 3 им. А.С. Пушкина и почитатели его таланта. Во время библиомарафона будут звучать пушкинские строки, музыкальные посвящения поэту.

Виртуальная выставка из цикла «История одного шедевра» расскажет о «Пушкинском сборнике» (1899) из редкого фонда библиотеки.

Знатоки творчества Александра Сергеевича смогут проверить свои познания, отвечая на вопросы квизбука.

На официальном сайте ЦБС города Орла появится электронный ресурс «Пушкин и Орловский край». Он будет содержать информацию о жизни и творчестве Пушкина, о приезде поэта в Орел и встрече с опальным генералом Ермоловым, о родственных связях Александра Пушкина на Орловщине.

Также посетителям сайта предоставляется видеоматериал — цикл бесед Виктора Громова «На фоне Пушкина» и более ста музыкальных произведений на стихи поэта.

На платформе можно будет познакомиться с аудиогидом «Имя Пушкина на карте города», подготовленным сотрудниками ЦГБ им. А.С. Пушкина. Интерфейс платформы позволяет воспользоваться интерактивной картой, текстовыми и фото-материалами.

Библиотеки ЦБС города Орла подготовили для самых маленьких посетителей увлекательную программу:

краеведческую квест-экскурсию «Где Пушкин проходил когда-то…» (Детская библиотека им. А. Гайдара http://www.gaidardb.ru/);

видеопутешествие «Чудесный остров сказок Пушкина» (Библиотека им. Д.И. Блынского https://vk.com/club65722345; https://ok.ru/group302019g.or);

мастер-класс по аппликации «Царевна-лебедь» (ЦДБ им. И.А. Крылова https://vk.com/krilovka1943; https://www.instagram.com/krilovka_orel) и другие литературные игры и викторины по сказкам Пушкина.