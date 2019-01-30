«Пусть человек слышит «Катюшу»

В редакцию «Орловской среды» обратилась наша коллега журналист Татьяна Кузьмина, поделившаяся своими размышлениями об организации празднования в городе Орле Дня Победы – и в частности, уже традиционного шествия Бессмертного полка. По мнению Татьяны Кузьминой, орловским организаторам этой замечательной акции есть над чем поработать – и заниматься этим надо уже сейчас.

— До Дня Победы еще три месяца, но к шествию Бессмертного полка лучше подготовиться заранее, — отмечает Татьяна Кузьмина. — Я надеюсь, что оргкомитет Бессмертного полка в городе Орле прислушается к мнению участков акции, проанализирует все недостатки, которые имеют место, и что-то исправит. Эта акция поддержана миллионами людей, не только у нас в России, но и за рубежом. Шествие Бессмертного полка проходит и Беларуси, и в Израиле, в Нью-Йорке, в Берлине наши граждане организуют эту акцию. Она поистине всенародная. И мне есть с чем сравнивать. Я была участницей этого шествия в Москве, где все проходит четко и все направлено на соблюдение мер безопасности, причем делается так, что никак не мешает гражданам. Два года я участвую в шествии в Орле. В 2017 году, если кто помнит, холод был ужасный, едва ли не снег был. И все же людей пришло очень много — 16 тысяч человек. Сам маршрут был, конечно, короткий: мы быстро прошли мост, вышли к скверу Ермолова, и на этом заканчивалось шествие. Поэтому люди не на всё обратили внимание.

В 2018 году погода была прекрасная, людей пришло еще больше. Долго собирались, маршрут удлинили, что очень хорошо, но организация была никуда не годная. Начнем с волонтеров. Ведь есть оргкомитет, который должен их готовить. У меня такое впечатление, что волонтеров Бессмертного полка набирают накануне шествия. Как и всё происходит у нас. Тысячи людей заходят на пятачок улицы Ленина, с Октябрьской, с Горького подходят. Возле «Салюта» уже люди стоят. Задача волонтеров заключается в том, чтобы людей направлять в конец колонны, кого-то, может быть, проводить. Однако наши волонтеры стоят у заграждений: «Идите туда», «Не стойте здесь». У них нет отличительных знаков: в случае необходимости к кому обратиться? Волонтеры должны следить за порядком, но этого не происходит. Сами идем, ищем конец колонны, не доходим, в середину вклиниваемся, естественно, начинается суматоха. И если не было до сих пор никаких происшествий, то только благодаря высокой организованности, дисциплинированности и высокой гражданской ответственности наших граждан. Наши люди обладают высочайшей самоорганизованностью. Все становятся как положено, ни одного пьяного, ни одного участника даже с запахом спиртного — хотя это праздник, никто не курит, никто не ругается, все друг другу помогают.

К полиции, кстати, есть претензии: стоят рамки на входе, но их очень легко обойти. Всё заранее надо продумывать. Или полиция только 1 мая начинает вспоминать, что у нас идет Бессмертный полк?

То, что испытывает человек, который идет в Бессмертном полку, даже великий могучий русский язык передать не может. Чувства гордости, патриотизма, сопричастности, чувство, что ты гражданин великой страны, и рядом с тобой твои соотечественники. На Ленинской звучит музыка: «Катюша», «Десятый наш десантный батальон», «Вставай, страна огромная»… Всё это бьет по нервам, по сердцу… А дальше… везёт тем, кто идет рядом с баянистом, люди подпевают. А если рядом никого нет, участники идут молча. День Победы — это праздник, и праздничное настроение людям надо создавать, как это делается в Москве, в Белгороде, в других городах. Что важно: там нет никакой самодеятельности, члены офицерских организаций, таких много и в Орле, или волонтеры выстраивают участников так называемыми коробками, по двести человек, по триста. Когда шествие начинается, ответственный человек задает ритм и шаг, соблюдается четкий порядок. Между колоннами расстояние. Это и меры безопасности, прежде всего. И в каждой колонне идет музыкант. Это счастье, все радуются, поют.

Почему у нас в Орле до таких элементарных вещей никто не додумывается? Потому что в Орле Бессмертный полк — не всенародная акция, а мероприятие к 9 мая. У нас есть институт культуры, музыкальный колледж, есть профессионалы, которые могут поддержать участников. Ведь никто не откажется пройти с людьми и сыграть им. В 2017 году, когда мы вышли к мосту, вышли молодые ребята, музыканты, их никто об этом не просил, они играли и пели. Как это было приятно!

Всё на самом деле просто: вдоль шествия ставится аппаратура, включается музыка возле того же УМВД — никто не откажется установить громкоговоритель, возле театра, у Сквера танкистов, пусть музыка над городом плывет. Мы шли в колонне, и вы знаете, кто нас развлекал? Мальчик семи-восьми лет. Родители сшили ему форму, он шел и с гордостью восклицал: «Слава воинам-танкистам!», «Слава артиллеристам!», «Слава летчикам-истребителям!». Мы поддерживали его нашим «Ура!». Мы шли и всех вспоминали: и фронтовых сестер, и фронтовых корреспондентов. Ребенок подготовился! Люди все сделали, но вы, организаторы, помогите нам праздник ощутить, ну нельзя же так! Поставьте Шульженко, Бернеса. Это не сложно. Пусть будет праздник у людей.

Я была настолько тронута, когда мы шли через Красный мост, возле дома, где муниципальная аптека, у ограды стояла женщина лет далеко за восемьдесят. Она принарядилась, подготовилась, и, видимо, она понимала, что не дойдет, поэтому стояла, прислонившись к ограждению, держала портрет. Ей его и держать было тяжело. Но у неё такие глаза, их надо было видеть! Там было всё: и гордость, и счастье. Да, она пройти не может, но она тоже чувствует свою сопричастность и держит портрет своего родного человека, в форме, и она стоит, на всех нас смотрит и крестит… Поставьте музыку, пусть человек слышит «Катюшу». Такие детали. Очень важные.

Еще один момент. На улице жара, люди идут с водой, пьют, но бутылочки пустые выбросить некуда, люди стесняются бросать в сторону. И вот мы приходим к скверу Танкистов. Святое место. Это логично, что туда приходит Бессмертный полк. С бутылками пустыми. Рядом маленькие магазинчики, так вот – ни один предприниматель не имеет там урны. Только у одного магазинчика была маленькая урна, кто первый пришел — положил пластик, остальные стали рядом складывать, потому что больше некуда. Когда я подошла, это была уже хорошая куча мусора, а за мной еще тысяч девять шли. Вы почему из нас делаете животных? Вы почему из нас делаете неблагодарных людей?

Давайте говорить о житейских вещах: пришли мамы с детьми, пожилые люди, которые хотят в туалет. Туалетов нет. Что делать людям? Вы людей ставите в такие условия, что они вынуждены бежать в подворотню. Разве это нормально? Причем наша власть всегда возглавляет это шествие, так пусть она покажет гражданам, где им справлять нужду. Кто-то приехал из Знаменки, кто-то с микрорайона, куда им деваться?

Заранее надо всё продумывать: готовить волонтеров, должна играть музыка, люди должны петь, люди должны радоваться, люди должны прийти и испытать те чувства, которые они должны испытать, и выразить свою благодарность тем, кто воевал.