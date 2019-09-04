4 сентября 2019



Путь к Светлой жизни нуждается в мусорных контейнерах

ОНФ предлагает установить мусорные контейнеры вдоль дороги, ведущей к озеру Светлая жизнь в Орле. Также общественники просят убрать несанкционированную свалку на этой дороге. Из-за отсутствия контейнеров для мусора здесь образовалась огромная куча отходов.

«К нам неоднократно поступали обращения о том, что в данном месте образуется несанкционированная свалка. Из-за отсутствия контейнеров гражданам, возвращающимся с озера, некуда выбросить мусор. В результате на дороге скапливается большое количество отходов. Мы предлагаем властям установить контейнер и наладить своевременный вывоз мусора», — отметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

На интерактивной карте свалок на территории Орловской области сейчас отмечены 215 точек. Несанкционированные места складирования отходов нанесли активисты Народного фронта и неравнодушные граждане. При взаимодействии с природоохранной прокуратурой удалось ликвидировать 105 свалок.

 

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Опубликовано 04 Сен 2019 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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