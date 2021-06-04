Путепровод по Раздольной укрепят и частично отремонтируют пешеходную часть

В социальных сетях появились снимки опоры путепровода на улице Раздольно с явными признаками разрушения. Ситуацию прокомментировали в «Управлении коммунальным хозяйством г. Орла» (УКХ), которое является балансодержателем улично-дорожной сети. По заключению специалистов УКХ, запечатлённые на фотоснимках разрушения не сказываются на несущей конструкции сооружения.

В то же время в УКХ подготавливают проектно-сметную документацию (ПСД) на комплекс работ для приведения в надлежащее состояние путепровода по улице Раздольной. Предполагается вырубить деревья в полосе отвода автомобильной дороги, заменить перильные ограждения, отремонтировать деформационные швы, укрепить конусы мостового сооружения, защитить опоры и пролетные строения, а также частично отремонтировать пешеходную часть. Срок изготовления ПСД — до конца текущего месяца. После успешного прохождения проверки достоверности сметной стоимости будет определен подрядчик.