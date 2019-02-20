20 февраля 2019



Путешествие в «Микрокосмос»

№6 (543) от 20 февраля 2019 г.

В орловском дворце пионеров имени Гагарина открылась персональная выставка работ учителя биологии школы №50 Екатерины Миляхиной. В экспозиции под названием «Микрокосмос» 26 снимков.

 

Как рассказала Екатерина, в 2016 году к ее давнему увлечению биологией и туризмом добавилась еще и художественная фотография. Макросъемка — это особый жанр. Зрителям предстает удивительно красивый и хрупкий мир маленьких существ и растений.

Все работы сняты в Орловской области. Чтобы получить удачные ракурсы, фотографу нередко самому приходится опускаться на уровень муравьев и улиток. Для поиска мини-моделей нужно знание их повадок и особенностей жизни. А еще  — мощная оптика и нечеловеческое терпение. Кстати, многие получившиеся «портреты» Екатерина использует во время уроков, чтобы познакомить учеников с мелкими обитателями и разнообразными растениями нашего края.

 

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Опубликовано 20 Фев 2019 в 14:26. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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