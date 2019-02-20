Путешествие в «Микрокосмос»

№6 (543) от 20 февраля 2019 г.

В орловском дворце пионеров имени Гагарина открылась персональная выставка работ учителя биологии школы №50 Екатерины Миляхиной. В экспозиции под названием «Микрокосмос» 26 снимков.

Как рассказала Екатерина, в 2016 году к ее давнему увлечению биологией и туризмом добавилась еще и художественная фотография. Макросъемка — это особый жанр. Зрителям предстает удивительно красивый и хрупкий мир маленьких существ и растений.

Все работы сняты в Орловской области. Чтобы получить удачные ракурсы, фотографу нередко самому приходится опускаться на уровень муравьев и улиток. Для поиска мини-моделей нужно знание их повадок и особенностей жизни. А еще — мощная оптика и нечеловеческое терпение. Кстати, многие получившиеся «портреты» Екатерина использует во время уроков, чтобы познакомить учеников с мелкими обитателями и разнообразными растениями нашего края.