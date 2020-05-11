Пьяный орловец устроил дебош в больнице им. Боткина

Инцидент произошел 9 мая около шести часов вечера в приемном покое травмпункта больницы им.Боткина. Посетитель, находившийся в нетрезвом состоянии, отказался дожидаться приема врача согласно установленной очереди.

Мужчина нарушал общественный порядок, оскорблял окружающих, нецензурно выражался и требовал незамедлительно оказать медицинскую помощь своей спутнице. Персонал пытался успокоить гражданина, объясняя, что состояние здоровья женщины позволяет ей дождаться своей очереди. В ответ пьяный гражданин применил физическую силу. Медработники заблаговременно нажали на «тревожную» кнопку.

Прибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал 41-летнего нарушителя и передал в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснили правоохранители, на счету орловца около 10 подобных правонарушений, сообщает пресс-служба Росгвардии.