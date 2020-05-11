11 мая 2020



Пьяный орловец устроил дебош в больнице им. Боткина

Инцидент произошел 9 мая около шести часов вечера в приемном покое травмпункта больницы им.Боткина. Посетитель, находившийся в нетрезвом состоянии, отказался дожидаться приема врача согласно установленной очереди.

Мужчина нарушал общественный порядок, оскорблял окружающих, нецензурно выражался и требовал незамедлительно оказать медицинскую помощь своей спутнице. Персонал пытался успокоить гражданина, объясняя, что состояние здоровья женщины позволяет ей дождаться своей очереди. В ответ пьяный гражданин применил физическую силу. Медработники заблаговременно нажали на «тревожную» кнопку.

Прибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал 41-летнего нарушителя и передал в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснили правоохранители, на счету орловца  около 10 подобных правонарушений, сообщает пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 11 мая 2020 в 11:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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