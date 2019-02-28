Пьяный племянник директора мценского завода избил главного инженера предприятия

Орловский областной суд рассмотрел дело жителя Мценска, который на рабочем месте избил главного инженера производства.

По приговору суда осужденный за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, ближайший год проведет в местах лишения свободы, а также выплатит потерпевшему компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей.

9 августа 2016 года главный инженер ООО «Рамос-промстрой» в г. Мценске во второй половине дня зашел в цех и, увидев, что отсутствует рабочий, попросил мастера по производству найти его.

Спустя несколько минут в цех пришли отсутствовавший рабочий и некий Арсен Авагян, а также мастер по производству. При этом рабочий был в состоянии алкогольного опьянения.

Главный инженер сделал ему замечание, но в их разговор вмешался Авагян, который также находился в состоянии опьянения. Между главным инженером и Авагяном произошла ссора, в ходе которой последний начал бить инженера кулаками по лицу, телу, рукам. Затем нападавший поднял с пола металлический прут и продолжил избивать потерпевшего.

В этот момент в конфликт вмешался мастер по производству и отобрал у нападавшего прут. Главный инженер вышел из производственного цеха и направился к административному зданию. На улице Авагян догнал его и снова нанес ему несколько ударов, в конфликт опять вмешался мастер по производству.

Главный инженер ушел в кабинет руководителя, где позвонил директору предприятия, который является дядей Авагяна, и сообщил о случившемся. Авагян зашел в кабинет вслед за инженером, и, поговорив с директором по телефону, нанес мужчине еще один удар головой в лицо.

Потерпевший после случившегося сразу направился в больницу, где у него помимо многочисленных ссадин и кровоподтеков были диагностированы переломы ребер, а также обратился в полицию. Через несколько дней после произошедшего главный инженер уволился с предприятия.

В судебном заседании Авагян свою вину в совершении инкриминируемого деяния не признал, просил его оправдать, поскольку главному инженеру телесных повреждений, указанных в обвинении, он не причинял, металлическим предметом его не бил. По мнению стороны защиты, «потерпевший мог получить … травмы в иное время и при иных обстоятельствах».

Мценский районный суд, который рассматривал это дело в первой инстанции, в версию Авагяна и его защитника не поверил, придя к выводу, что в деле содержится достаточно доказательств виновности Авагяна.

При назначении наказания суд, в том числе, учел, что Авагян является иностранцем, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, смягчающих наказание обстоятельств установлено не было. Отягчающим наказание обстоятельством стало совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

Суд признал Авагяна виновным в совершении преступления, предусмотренного

п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с Авагяна в пользу потерпевшего в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда 100 тыс. руб.

Приговор был обжалован в апелляции, но оставлен без изменения.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.