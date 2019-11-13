13 ноября 2019



Пьяный посетитель ночного бара в Орле пытался сбежать от росгвардейцев

В один из круглосуточных баров на Московском шоссе в Северном районе Орла для восстановления общественного порядка прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Около полуночи несколько посетителей, употребивших значительное количество алкогольных напитков, начали дебоширить и втянули в потасовку работников заведения. Правоохранители пресекли развитие конфликта и задержали его инициатора в тот момент, когда словесная перепалка едва не закончилась применением физической силы.

В момент задержания 51-летний житель Орловской области нецензурно оскорблял силовиков и пытался скрыться с места происшествия.

Гражданин был передан полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2019 в 14:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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